مدافع أيرلندا فخور بالتأهل الدرامي إلى «الملحق الأوروبي»



بودابست (د ب أ)



بدا المدافع الأيرلندي دارا أوشيه سعيداً للغاية بالفوز الدرامي على المجر بنتيجة 3 -2، بهاتريك زميله تروي باروت، ليصعد منتخب بلاده لملحق التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026 لكرة القدم.

أشاد أوشيه بزميله في المنتخب لمساهمته في أسبوع رائع لكرة القدم الأيرلندية، حيث سجل باروت 5 أهداف لبلاده، لتفوز على البرتغال والمجر، وتضمن المركز الثاني في المجموعة السادسة.

وقال المدافع الأيرلندي عبر صحيفة «ميرور» البريطانية عقب لقاء اليوم «لم يسبق لي أن عشت هذه التجربة من قبل، أنا فخور للغاية بهذا الفريق، وفخور ببلدي، كلنا سعداء؛ لأننا قبل أن نكون لاعبين فإننا مشجعون للمنتخب، إنه شعور مميز».

وتابع أوشيه «لقد عانى فريقنا كثيراً، وواجهنا العديد من الصعوبات، وتعرضنا للتهميش، وأكدت في وقت سابق أن هذه المجموعة من اللاعبين تعلمت من الدروس، ونضجنا، والفوز في آخر مباراتين، لم أحققه مع فريق أيرلندي آخر».

وشدد دارا «لم نتأهل بعد، وهذا أمر مهم، ولكن سنحتفل ونستمتع بهذه الليلة، بعد فوز رائع في أجواء صعبة، وبإمكاننا أن نستمد الكثير من الطاقة بعد الفوز على المجر والبرتغال، ويجب أن نحافظ على هذه الحالة، ونتطلع للمزيد».

وأتم تصريحاته «لدينا فرصة للتأهل لكأس العالم من خلال ملحق التصفيات، فإذا أتيحت لنا هذه الفرصة في بداية مشوارنا، لكنا نجحنا في استغلالها، أنا فخور بكوني أيرلندياً الليلة».