الرياضة

صلاح وحكيمي ينافسان أوسيمين على جائزة أفضل لاعب أفريقي

16 نوفمبر 2025 22:46

القاهرة (د ب أ)

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكاف»، القائمة النهائية المرشحة للحصول على جائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2025.
وضمت القائمة، التي أعلن عنها «الكاف» على حسابه الخاص بموقع «إكس» للتواصل الاجتماعي، النجمين الدوليين المصري محمد صلاح والمغربي أشرف حكيمي، لاعبي ليفربول الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي على الترتيب، بالإضافة إلى النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم جالطة سراي التركي.
ومن المقرر أن يتم كشف النقاب عن الفائز بالجائزة، خلال حفل جوائز الأفضل، الذي يقيمه «كاف» في المغرب، يوم الأربعاء المقبل.

 

