فرنسا تطيح أذربيجان بـ «الاحتياطيين»



باكو (أ ف ب)



حقق المنتخب الفرنسي، الضامن تأهله سلفاً إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026، فوزه الخامس في التصفيات الأوروبية بتغلبه بالاحتياطيين على مضيفه الأذربيجاني 3-1، في الجولة السادسة الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة.

وكان «الزرق» ضمنوا التأهل للمرة الثامنة توالياً، والسابعة عشرة في تاريخهم إلى المونديال الذي تستضيف الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك نسخته الثالثة والعشرين، بعد فوزهم على أوكرانيا 4-0 في «بارك دي برانس».

وحلّت أوكرانيا ثانية في المجموعة بعد تغلبها على أيسلندا بهدفين نظيفين متفوقة عليها بثلاث نقاط.

وأجرى ديدييه ديشامب مدرب المنتخب الفرنسي 11 تغييراً على التشكيلة الأساسية، مانحاً الحارس لوكا شوفالييه أول مشاركة دولية منذ استدعائه في أكتوبر 2024.

وهذه المرة الأولى التي يدفع فيها المنتخب الفرنسي بتشكيلتين أساسيتين مختلفتين تماماً من مباراة إلى أخرى، منذ مواجهتي جنوب أفريقيا في كأس العالم 2010 والنرويج ودياً في يونيو وأغسطس من العام عينه، وفقاً لشبكة أوبتا الإحصائية.

وجلس معظم اللاعبين الذين حسموا التأهل إلى النهائيات في الجولة الماضية، على مقاعد الاحتياط، في حين غادر بعضهم إلى أنديتهم، على غرار كيليان مبابي وإدواردو كامافينجا إلى ريال مدريد الإسباني بسبب إصابتهما، كما مانو كونيه إلى روما الإيطالي لإيقافه بسبب تراكم الإنذارات.

وفاجأ أصحاب الأرض ضيوفهم بهدف السبق الذي سجله رينات داداشوف بتسديدة قريبة بعد عرضية من رحمن داشداميروف (4).

لكن «الزرق» ردوا بخمسة أهداف في الشوط الأول، بينها هدفان لم يُحتسبا بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد «الفار».

سجل جان-فيليب ماتيتا التعادل برأسية، إثر عرضية من مالو جوستو (17)، ثم أعطى ماجنيس أكليوش التقدّم للمنتخب الفرنسي بتسديدة قريبة، إثر متابعته عرضية جوستو (30)، قبل أن يضيف شكرالدين محمدالييف الثالث بالخطأ في مرمى فريقه (45).