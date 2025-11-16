الإثنين 17 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

فرنسا تطيح أذربيجان بـ «الاحتياطيين»

فرنسا تطيح أذربيجان بـ «الاحتياطيين»
16 نوفمبر 2025 23:12

 
باكو (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
إنجلترا أول منتخب أوروبي يتأهل إلى «المونديال» بـ«شباك نظيفة»!
مارتينيز: البرتغال أفضل بوجود رونالدو


حقق المنتخب الفرنسي، الضامن تأهله سلفاً إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026، فوزه الخامس في التصفيات الأوروبية بتغلبه بالاحتياطيين على مضيفه الأذربيجاني 3-1، في الجولة السادسة الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة.
وكان «الزرق» ضمنوا التأهل للمرة الثامنة توالياً، والسابعة عشرة في تاريخهم إلى المونديال الذي تستضيف الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك نسخته الثالثة والعشرين، بعد فوزهم على أوكرانيا 4-0 في «بارك دي برانس».
وحلّت أوكرانيا ثانية في المجموعة بعد تغلبها على أيسلندا بهدفين نظيفين متفوقة عليها بثلاث نقاط.
وأجرى ديدييه ديشامب مدرب المنتخب الفرنسي 11 تغييراً على التشكيلة الأساسية، مانحاً الحارس لوكا شوفالييه أول مشاركة دولية منذ استدعائه في أكتوبر 2024.
وهذه المرة الأولى التي يدفع فيها المنتخب الفرنسي بتشكيلتين أساسيتين مختلفتين تماماً من مباراة إلى أخرى، منذ مواجهتي جنوب أفريقيا في كأس العالم 2010 والنرويج ودياً في يونيو وأغسطس من العام عينه، وفقاً لشبكة أوبتا الإحصائية.
وجلس معظم اللاعبين الذين حسموا التأهل إلى النهائيات في الجولة الماضية، على مقاعد الاحتياط، في حين غادر بعضهم إلى أنديتهم، على غرار كيليان مبابي وإدواردو كامافينجا إلى ريال مدريد الإسباني بسبب إصابتهما، كما مانو كونيه إلى روما الإيطالي لإيقافه بسبب تراكم الإنذارات.
وفاجأ أصحاب الأرض ضيوفهم بهدف السبق الذي سجله رينات داداشوف بتسديدة قريبة بعد عرضية من رحمن داشداميروف (4).
لكن «الزرق» ردوا بخمسة أهداف في الشوط الأول، بينها هدفان لم يُحتسبا بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد «الفار».
سجل جان-فيليب ماتيتا التعادل برأسية، إثر عرضية من مالو جوستو (17)، ثم أعطى ماجنيس أكليوش التقدّم للمنتخب الفرنسي بتسديدة قريبة، إثر متابعته عرضية جوستو (30)، قبل أن يضيف شكرالدين محمدالييف الثالث بالخطأ في مرمى فريقه (45).

كأس العالم
مونديال 2026
فرنسا
ديديه ديشامب
كيليان مبابي
ريال مدريد
أذربيجان
آخر الأخبار
فتاة فلسطينية تسير بين خيام النازحين خلال المطر في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
خروج مراكز طبية عن الخدمة في غزة جراء المنخفض الجوي
اليوم 01:04
نصب السيف الدمشقي في ساحة الأمويين بدمشق (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: جهود الاستجابة الإنسانية متواصلة في سوريا
اليوم 01:04
فريق إنقاذ خلال انتشال مهاجرين غرق مركبهم في البحر المتوسط - أرشيفية
الأخبار العالمية
«الهلال الأحمر»: غرق 4 بانقلاب قاربي مهاجرين قبالة ليبيا
اليوم 01:04
لاجئون سودانيون ينتظرون خارج مكتب تسجيل مفوضية اللاجئين في مخيم «طينة» بتشاد (أ ف ب)
الأخبار العالمية
المتحدث باسم الصليب الأحمر لـ«الاتحاد»: تدهور غير مسبوق للأوضاع الإنسانية في السودان
اليوم 01:04
مبنى مدمر قرب مخيم لنازحين فلسطينيين في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
غارات إسرائيلية ونسف منازل في خان يونس ورفح
اليوم 01:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©