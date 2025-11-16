أوكرانيا إلى «الملحق الأوروبي»



وارسو (د ب أ)



انتزع منتخب أوكرانيا بطاقة المشاركة في ملحق التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 لكرة القدم التي ستقام في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك، بفوز ثمين على ضيفه آيسلندا بنتيجة 2 - صفر في ختام مشوار الفريقين في المجموعة الرابعة.

سجل المنتخب الأوكراني هدفيه في توقيت قاتل عبر أولكسندر زوبكوف وأوليكسي هوتسولياك في الدقيقتين 83 و93 من المباراة التي أقيمت في العاصمة البولندية وارسو.

بهذا الفوز يرفع منتخب أوكرانيا رصيده إلى 10 نقاط لينتزع وصافة المجموعة الرابعة، بينما تجمد رصيد منتخب آيسلندا عند 7 نقاط، ليتراجع للمركز الثالث.

وأصبح المنتخب الأوكراني رابع منتخب ينتزع بطاقة ملحق التصفيات الذي سيقام في مارس 2026 بعد كل من ألبانيا والتشيك وجمهورية أيرلندا.