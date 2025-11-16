الإثنين 17 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أوكرانيا إلى «الملحق الأوروبي»

أوكرانيا إلى «الملحق الأوروبي»
16 نوفمبر 2025 23:35

 
وارسو (د ب أ)

انتزع منتخب أوكرانيا بطاقة المشاركة في ملحق التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 لكرة القدم التي ستقام في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك، بفوز ثمين على ضيفه آيسلندا بنتيجة 2 - صفر في ختام مشوار الفريقين في المجموعة الرابعة.
سجل المنتخب الأوكراني هدفيه في توقيت قاتل عبر أولكسندر زوبكوف وأوليكسي هوتسولياك في الدقيقتين 83 و93 من المباراة التي أقيمت في العاصمة البولندية وارسو.
بهذا الفوز يرفع منتخب أوكرانيا رصيده إلى 10 نقاط لينتزع وصافة المجموعة الرابعة، بينما تجمد رصيد منتخب آيسلندا عند 7 نقاط، ليتراجع للمركز الثالث.
وأصبح المنتخب الأوكراني رابع منتخب ينتزع بطاقة ملحق التصفيات الذي سيقام في مارس 2026 بعد كل من ألبانيا والتشيك وجمهورية أيرلندا.

تصفيات كأس العالم
أوكرانيا
آيسلندا
آخر الأخبار
فتاة فلسطينية تسير بين خيام النازحين خلال المطر في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
خروج مراكز طبية عن الخدمة في غزة جراء المنخفض الجوي
اليوم 01:04
نصب السيف الدمشقي في ساحة الأمويين بدمشق (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: جهود الاستجابة الإنسانية متواصلة في سوريا
اليوم 01:04
فريق إنقاذ خلال انتشال مهاجرين غرق مركبهم في البحر المتوسط - أرشيفية
الأخبار العالمية
«الهلال الأحمر»: غرق 4 بانقلاب قاربي مهاجرين قبالة ليبيا
اليوم 01:04
لاجئون سودانيون ينتظرون خارج مكتب تسجيل مفوضية اللاجئين في مخيم «طينة» بتشاد (أ ف ب)
الأخبار العالمية
المتحدث باسم الصليب الأحمر لـ«الاتحاد»: تدهور غير مسبوق للأوضاع الإنسانية في السودان
اليوم 01:04
مبنى مدمر قرب مخيم لنازحين فلسطينيين في مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
غارات إسرائيلية ونسف منازل في خان يونس ورفح
اليوم 01:04
