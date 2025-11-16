«القوائم النهائية» للمنافسة على جوائز الاتحاد الأفريقي



القاهرة (د ب أ)



أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكاف»، القائمة النهائية المرشحة للحصول على جائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2025.

وضمت القائمة، التي أعلن عنه «الكاف» على حسابه الخاص بموقع «إكس» للتواصل الاجتماعي، النجمين الدوليين المصري محمد صلاح والمغربي أشرف حكيمي، لاعبي ليفربول الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي على الترتيب، بالإضافة للنيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم جالطة سراي التركي.

ومن المقرر أن يتم كشف النقاب عن الفائز بالجائزة، خلال حفل جوائز الأفضل، الذي يقيمه كاف في المغرب، يوم الأربعاء المقبل.

كما كشف «الكاف» النقاب عن القوائم النهائية لباقي الجوائز الأخرى، حيث ضمت قائمة أفضل حارس المغربي ياسين بونو، لاعب الهلال السعودي، ومواطنه منير المحمدي، حارس نهضة بركان المغربي، والجنوب أفريقي رونوين وليامز، حارس ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.

وتواجد بقائمة أفضل لاعب داخل القارة الأفريقية، الكونغولي الديمقراطي فيستون ماييلي، مهاجم بيراميدز المصري، والمغربي محمد الشيبي، زميله في الفريق المتوج بدوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي، بالإضافة إلى أسامة لمليوي، لاعب نهضة بركان، حامل لقب كأس الاتحاد الأفريقي «الكونفيدرالية الأفريقية».

وضمت قائمة أفضل مدرب لفرق الرجال المغربي وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب الأول، ومواطنه محمد وهبي، مدرب منتخب المغرب للشباب، الفائز بكأس العالم تحت 20 سنة، بالإضافة إلى بوبيستا، المدير الفني لمنتخب الرأس الأخضر «كاب فيردي»، الذي صعد بالفريق لكأس العالم 2026 للمرة الأولى.

وجاء في قائمة أفضل لاعب شاب الثنائي المغربي عبدالله وزان وعثمان معما، لاعبا أياكس أمستردام الهولندي وواتفورد الإنجليزي على الترتيب، والجنوب أفريقي تيلون سميث، لاعب كوينز بارك رينجرز الإنجليزي.

وتواجد بقائمة أفضل منتخب أفريقي كل من منتخب المغرب الأول ومنتخب المغرب للشباب تحت 20 سنة، ومنتخب الرأس الأخضر، فيما جاء بيراميدز، ضمن قائمة المرشحين لجائزة أفضل نادٍ في القارة السمراء، رفقة نهضة بركان وصن داونز.

أما قائمة أفضل لاعبة في أفريقيا لعام 2025، فضمت المغربيتان غزلان الشاباك «الهلال السعودي» وسناء مسعودي «الجيش الملكي»، بالإضافة للنيجيرية رشيدات أجيبادي، لاعبة باريس سان جيرمان الفرنسي.

وجاءت المغربية خديجة الرميشي بقائمة أفضل حارسة مرمى، حيث تتنافس مع النيجيرية تشياماكا ننادوزي «برايتون الإنجليزي» والجنوب أفريقية أنديلا دلاميني «صن داونز». وكان «كاف» أعلن عن المرشحات لجائزة أفضل لاعبة شابة، حيث ضمت المغربية ضحى المدني، والسنغالية أدجي ندياي، والنيجيرية شاكيرات موشو، فيما تواجد بقائمة أفضل منتخب للسيدات كل من غانا والمغرب ونيحيريا.