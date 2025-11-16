الإثنين 17 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

منصور بن محمد يتوج فيتزباتريك وماكلروي بلقبي «دي بي ورلد للجولف»

منصور بن محمد يتوج فيتزباتريك وماكلروي بلقبي «دي بي ورلد للجولف»
16 نوفمبر 2025 23:42

 
دبي (الاتحاد)


توج سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس مجلس دبي الرياضي، اللاعب الإنجليزي فيتزباتريك بلقب بطولة جولة «دي بي ورلد للجولف» للمرة الثالثة في مسيرته، كما توج سموه الأيرلندي الشمالي روري ماكلروي بلقب موسم «السباق إلى دبي» للمرة السابعة في مسيرته، ليختتم موسم 2025 بنجاح كبير.
جاء ذلك في ختام البطولة التي شارك فيها أفضل 50 لاعباً في ترتيب «السباق إلى دبي» لجولة «دي بي ورلد للجولف» التي أقيمت جولتها الختامية في ملاعب عقارات جميرا للجولف.

 

حضر مراسم التتويج خلفان بلهول، نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، وسلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ «دي بي ورلد» العالمية، واللواء «م» عبدالله الهاشمي رئيس اتحاد الجولف، وعبد الله بن دميثان، الرئيس التنفيذي والمدير العام لـ«دي بي ورلد» العالمية دول مجلس التعاون الخليجي، وجاي كينينجز، الرئيس التنفيذي لجولة «دي بي ورلد للجولف»، وإيرك نيكولي، رئيس مجموعة الجولة الأوروبية للجولف.
وبإحراز لقب البطولة، حقق فيتزباتريك انتصاره الثالث في نهائي جولة «دي بي ورلد»، بعد نسختي 2016 و2020، بعدما حسم المواجهة الفاصلة أمام روري ماكلروي في لحظات حاسمة شهدت إثارة كبيرة حتى الضربة الأخيرة، وتمكن اللاعب الإنجليزي من إنهاء جولته الختامية بـ66 ضربة دون أخطاء، رافعاً رصيده إلى 18 ضربة تحت المعدل، ليضع الضغط على الأقرب إليه في المنافسة.
ونجح ماكلروي في تحقيق هدفه الأهم، بنيل لقب السباق إلى دبي للسنة الرابعة على التوالي، والسابعة في مسيرته، مقترباً خطوة إضافية من رقم الأسطورة كولن مونتجومري «8 ألقاب».

الإمارات
دبي
منصور بن محمد
اللجنة الأولمبية الوطنية
مجلس دبي الرياضي
الجولف
روري ماكلروي
