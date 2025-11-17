محمد صلاح: فكرت في العودة إلى الأهلي أو الزمالك ولكن!



القاهرة(د ب أ)

أكد محمد صلاح جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري، أنه واجه تحديات وصعوبات كثيرة حين بدأ رحلته الاحترافية بالدوري السويسري.

وقال صلاح في تصريحات تليفزيونية بقناة أون سبورت المصرية، أنه واجه تحديات كبيرة تتمثل في اختلاف الثقافات والعادات.

وأضاف: "بدأت حياتي في كرة القدم مثل أي طفل يمارس الكرة في الشارع بقرية نجريج في الغربية، وبعدها توجهت إلى الأندية حتي بدأت رحلتي الاحترافية في المقاولون ثم بازل السويسري".

وأوضح:" حين كنت صغيراً كان حلمي أن أكون لاعب كرة مشهور مثل محمود الخطيب وحسن شحاتة.. هم الأساطير والأيقونات بالنسبة لي". وتابع:"واجهت صعوبات حين بدأت رحلتي في سويسرا مثل اللغة والثقافة وحولت ذلك إلى تركيز كامل علي كرة القدم وحلمت بأن أذهب بعيداً". وقال إنه فكر في البداية العودة إلى مصر واللعب للأهلي أو الزمالك، وأن يكون نجماً ولكنه تحدى نفسه وغير تفكيره وأصر على استكمال تجربته والتعايش مع الواقع وتعلم الثقافة وتغيير نمط حياته".