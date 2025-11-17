«الترجيحية» تمنح الكونغو بطاقة الملحق العالمي على حساب نيجيريا

الرباط (د ب أ)

قادت ركلات الترجيح منتخب الكونغو الديمقراطية للتأهل للملحق العالمي المؤهل لكأس العالم لكرة القدم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، بعدما فاز 4 / 3 على حساب منتخب نيجيريا، مساء أمس الأحد.

وانتهى الوقت الأصلي في نهائي الملحق الأفريقي، الذي أقيم في العاصمة المغربية الرباط، بالتعادل الإيجابي 1 / 1، حيث بادر المنتخب النيجيري بالتسجيل مبكراً عن طريق فرانك أونيكا في الدقيقة الثالثة، قبل أن يحرز ميشاك إيليا هدف التعادل لمنتخب الكونغو الديمقراطية في الدقيقة 32.

وعجز كلا المنتخبين عن هز الشباك خلال باقي دقائق الوقت الأصلي، ليحتكما إلى خوض وقت إضافي مدته نصف ساعة مقسمة بالتساوي على شوطين، دون أن يسفر عن أي جديد، ليلجأ كل منهما لركلات الترجيح، التي ابتسمت في النهاية لمصلحة منتخب الكونغو الديمقراطية.

وبذلك، يمثل منتخب الكونغو الديمقراطية القارة السمراء في الملحق العالمي، الذي يقام بالمكسيك في مارس المقبل، بمشاركة 5 منتخبات أخرى، لتحديد آخر منتخبين متأهلين للمونديال، الذي يقام صيف العام المقبل.

ولم تمر المباراة بمرحلة جس النبض، حيث بدأت بهجوم من منتخب نيجيريا، الذي افتتح التسجيل مبكرا بواسطة فرانك أوتيكا في الدقيقة الثالثة، حيث تابع تمريرة عرضية من الجانب الأيسر، أبعدها الدفاع بطريقة خاطئة، ليسدد تصويبة أرضية مباشرة من خارج منطقة الجزاء، لترتطم الكرة بالمدافعين وتغير اتجاهها وتذهب على يمين حارس منتخب الكونغو الديمقراطية.

وسرعان ما نظم منتخب الكونغو الديمقراطية صفوفه، ودخل لأجواء اللقاء بمرور الوقت، ليحرز ميشاك إيليا هدف التعادل للمنتخب الملقب بـ(الفهود) في الدقيقة 32.

وأرسل سيدريك باماكامبو تمريرة عرضية زاحفة من الجانب الأيمن، فشل ويلفريد نديدي في إبعادها، لتتهيأ مباشرة إلى إيليا، المتواجد أمام المرمى مباشرة، الذي لم يجد صعوبة في إيداع الكرة داخل الشباك.

واضطر منتخب نيجيريا لخوض اللقاء بدون نجمه فيكتور أوسيمين، الذي تم ترشيحه مؤخراً للفوز بجائزة أفضل لاعب أفريقيا هذا العام، عقب تعرض نجم فريق جالطة سراي التركي للإصابة، ليتم استبداله مع انطلاق الشوط الثاني، ويتأثر أداء منتخب (النسور الخضراء المحلقة) بغيابه. ولم يتمكن الفريقان من التسجيل خلال الوقت المتبقي من الوقت الأصلي، وكذلك في الوقت الإضافي، ليضطرا للعب ركلات الترجيح، لتحديد الصاعد منهما للملحق العالمي، ويستكمل من خلالها منتخب الكونغو الديمقراطية مشواره نحو بلوغ المونديال.

ويحلم منتخب الكونغو الديمقراطية باللعب في كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه، بعدما سبق أن شارك مرة وحيدة في نسخة المسابقة عام 1974 تحت اسم زائير.

وكان منتخبا نيجيريا والكونغو الديمقراطية ضمن أفضل 4 منتخبات حصلوا على المركز الثاني بالمجموعات التسع للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، بالإضافة لمنتخبي الجابون والكاميرون. وجاء منتخب نيجيريا في المركز الثاني بترتيب المجموعة الثالثة، خلف منتخب جنوب أفريقيا (المتصدر)، الذي صعد رسمياً لكأس العالم، في حين تواجد منتخب الكونغو الديمقراطية في وصافة ترتيب المجموعة الثانية، خلف المنتخب السنغالي، الذي بلغ المونديال أيضاً. وتأهل منتخب نيجيريا، الذي كان يطمح لبلوغ العرس العالمي الكبير للمرة السابعة بعد أعوام 1994 و1998 و2002 و2010 و2014 و2018، لنهائي الملحق الأفريقي، عقب فوزه 4 / 1 على منتخب الجابون، بعد التمديد، في الدور قبل النهائي، يوم الخميس الماضي. في المقابل، صعد منتخب الكونغو الديمقراطية للمباراة النهائية أيضا، عقب تغلبه 1 / صفر في اللحظات الأخيرة من الوقت الأصلي لمباراته مع منتخب الكاميرون في لقاء المربع الذهبي الآخر بنفس اليوم.

وتحدد حتى الآن ممثلا قارتي أميركا الجنوبية وأوقيانوسيا في الملحق العالمي، حيث يمثلهما منتخبا بوليفيا وكاليدونيا الجديد على الترتيب، فيما يتنافس منتخبا الإمارات والعراق من أجل تمثيل الاتحاد الآسيوي، حيث يلتقيان غداً الثلاثاء في إياب الملحق الآسيوي بمدينة البصرة، عقب تعادلهما 1 / 1 في لقاء الذهاب بالعاصمة الإماراتية أبوظبي. كما يشارك في الملحق العالمي أيضاً أفضل منتخبين حاصلين على المركز الثاني في الدور الأخير من تصفيات كونكاكاف، الذي يضم ثلاث مجموعات، حيث سيتم الكشف عنهما يوم غد الثلاثاء.