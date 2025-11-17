النرويج إلى كأس العالم وإيطاليا نحو الملحق

روما (رويترز)

تأهلت النرويج إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026 بعدما تغلبت 4-1 على إيطاليا أمس، في الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة التاسعة بالتصفيات.

وتصدرت النرويج المجموعة برصيد 24 نقطة حصدتها بالفوز في جميع مبارياتها الثماني، بينما احتلت إيطاليا المركز الثاني برصيد 18 نقطة لتخوض الملحق العالمي المقرر في مارس المقبل.

وتخوض إيطاليا، الفائزة باللقب أربع مرات، الملحق الفاصل للمرة الثالثة توالياً، وكانت غابت عن النسختين الماضيتين من نهائيات كأس العالم.

وكان المنتخب الإيطالي بحاجة إلى الفوز بتسعة أهداف للتأهل المباشر، نظراً لتفوق النرويج بفارق الأهداف، ودخل المباراة بقوة وافتتح التسجيل بعد عشر دقائق فقط من البداية بتسديدة من فرانشيسكو بيو إسبوزيتو من مسافة قريبة.

وسيطر أصحاب الأرض على مجريات اللعب حتى الدقائق الأخيرة من الشوط الأول واقتربوا من إضافة الهدف الثاني عدة مرات، كما أتيحت فرصة أمام النرويج إذ سدد أنطونيو نوسا كرة مرت فوق العارضة.

وفي الشوط الثاني، تطور أداء النرويج وسجل نوسا التعادل في الدقيقة 63 بتسديدة بقدمه اليسرى من داخل منطقة الجزاء.

وسيطرت النرويج على مجريات اللعب في المراحل الأخيرة من المباراة، ودفعت إيطاليا ثمن غياب الرقابة عن إيرلينج هالاند داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 78، إذ استقبل عرضية وسدد الكرة مباشرة في المرمى.

وأضاف هالاند هدفاً آخر بعد دقيقة واحدة، ليرفع اللاعب رصيده في التصفيات إلى 16 هدفاً.

وفي الوقت بدل الضائع، سجل يورجن ستراند لارسن الهدف الرابع للنرويج، التي أثبتت أنها لن تكون منافساً سهلاً في نهائيات العام المقبل.