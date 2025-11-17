العروبة يتعاقد مع المدرب الصربي ألكسندر إيليش

فيصل النقبي (الفجيرة)

أنهى نادي العروبة إجراءات التعاقد مع المدرب الصربي ألكسندر إيليش، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم خلال المرحلة المقبلة، في خطوة تهدف إلى تعزيز العمل الفني ودعم طموحات النادي في الاستحقاقات القادمة.

وجرى توقيع العقد في مقر النادي بحضور علي راشد الملاحي نائب رئيس مجلس الإدارة، الذي عبّر عن ثقته الكبيرة في الجهاز الفني الجديد، مؤكداً أن اختيار إيليش جاء بعد دراسة مستفيضة لمسيرته وتجربته التدريبية، وقدرته على تحقيق تطلعات الإدارة والجماهير خلال الفترة المقبلة.

وبهذا التعاقد، يبدأ العروبة مرحلة جديدة يأمل من خلالها في تطوير مستوى الفريق، والاستفادة من الخبرات الفنية للمدرب الصربي في المنافسات القادمة بدوري الدرجة الأولى، حيث يحتل الفريق المركز قبل الأخير برصيد 3 نقاط بعد 7 جولات، ما يجعل مهمته مع الفريق بالغة الصعوبة.