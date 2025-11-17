خورفكان يرفع وتيرة التحضيرات لمواجهة شباب الأهلي

فيصل النقبي (خورفكان)

رفع فريق نادي خورفكان وتيرة استعداداته للمواجهة المرتقبة أمام شباب الأهلي في الجولة المقبلة من دوري أدنوك للمحترفين، والمقررة يوم الخميس المقبل في مباراة صعبة ينتظر أن تشكّل اختباراً مهماً للفريق، خاصة بعد تعادله الثمين مع الوحدة بنتيجة 2-2 في ذهاب كأس مصرف أبوظبي الإسلامي قبل يومين.

ويواصل الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني حسن العبدولي تجهيز اللاعبين بدنياً وتكتيكياً، مع التركيز على معالجة بعض الجوانب الدفاعية، وتعزيز الفاعلية الهجومية قبل المواجهة التي تُعد من أبرز محطات الموسم للفريق.

وسيشهد الفريق خلال اليومين المقبلين عودة نجمه المغربي طارق تيسودالي إلى صفوف «النسور»، بعد انتهاء مشاركته مع المنتخب المغربي، وهو ما يمنح خورفكان دفعة فنية مهمة قبل اللقاء، نظراً لحيوية اللاعب وتأثيره في الثلث الهجومي، وكذلك عودة الكوري دوجاي وون سون الملتحق بصفوف منتخبه كذلك.

ويأمل خورفكان في مواصلة عروضه الإيجابية خلال الفترة الأخيرة، واستثمار الروح العالية التي ظهر بها الفريق في مواجهة الوحدة، بحثاً عن نتيجة إيجابية تعزز موقعه في جدول الترتيب.