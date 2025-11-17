الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

«جودو الإمارات» يتألق في «زغرب جراند برى» بذهبية إليزا

«جودو الإمارات» يتألق في «زغرب جراند برى» بذهبية إليزا
17 نوفمبر 2025 10:25

أبوظبي (الاتحاد)

أحرزت لاعبة منتخبنا للجودو، إليزا ليتيف الميدالية الذهبية في بطولة زغرب «جراند بري» للجودو، التي استضافها الاتحاد الكرواتي، بإشراف الاتحاد الدولي للجودو، بالفوز على الغينية الدولية المخضرمة ماري برانسر بطلة أفريقيا لخمس مرات، والحائزة ألقاباً ذهبية سابقة عدة في الجامعات الألمانية.
وتمكنت إليزا ليتيف من الفوز في المباراة النهائية عن جدارة بإسقاطها (أيبون) في أقل من 3 دقائق، لتهدي رياضة الإمارات ذهبية جديدة، بعد حصول الجودو الإماراتي على ذهبية دورة التضامن الإسلامي مؤخراً.
وكانت إليزا قد بدأت مشوارها في البطولة التي شهدت مشاركة 370 لاعباً ولاعبة من 48 دولة، وبلغت قيمة جوائزها النقدية مليون يورو، بالفوز في وزن تحت 78 كجم علي بطلة بريطانيا شيلي لودفورد، التي تخطت بدورها لاعبه البلد المستضيف كرواتيا لورينا بيركو فيتش المرشحة للذهبية، وتفوقت في دور الـ 16 على بطلة رومانيا المصنفة السادسة في البطولة جورجيت فيرانيس بنتيجة 11/0، لتواجه بطلة أوروبا وبلجيكا للكبار لعام 2025 فيكي فير شاير في الدور قبل النهائي، لتنجح لاعبة منتخبنا في الفوز عليها بعد مباراة مثيرة، مواصلة تألقها بحسم الميدالية الذهبية في النهائي الجماهيري بكل جدارة بفوزها على بطل أفريقيا.
وهنأ محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد الجودو، خلال اتصاله بالدكتور ناصر التميمي، أمين السر العام للاتحاد أمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو، بالإنجاز الذهبي، الذي تحقق متمنياً مواصلة الانتصارات في المحافل الخارجية، واستثمار دعم القيادة الرشيدة، ومتابعة وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية واهتمام المجالس الرياضية وتعاون الأندية الأعضاء والجهاز الفني، في تحقيق المزيد من الإنجازات.
وأضاف: "لقد حققت استراتيجية الاتحاد الكثير من المكاسب الفنية، حيث بدأنا نجني ثمارها، وصولاً لدورة لوس أنجلوس 2028 التي تمثل الهدف الاسمي، وتطلعاً لرفع علم الإمارات عالياً في كبرى البطولات والدورات الرياضية العالمية، بما يعكس الوجه المشرق لرياضة الإمارات.. واختتم الدرعي: سنواصل العطاء والتألق خلال بطولة أبوظبي جراند سلام للجودو، التي ينظمها الاتحاد بإشراف الاتحاد الدولي للجودو، خلال الفترة من 27 إلى 30 نوفمبر الحالي، بصالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي.

