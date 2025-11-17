الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
فريق أبوظبي يبصم على «الإمارات للشراع الحديث» بـ10 ميداليات

17 نوفمبر 2025 10:27

أبوظبي (الاتحاد)
اختتم فريق أبوظبي للشراع مشاركته في الجولة الختامية من بطولة بطل الإمارات للشراع الحديث، التي أقيمت في نادي The Club بأبوظبي، محققاً إنجازاً بارزاً بحصد 10 ميداليات متنوعة، توزعت بواقع 5 ذهبيات، 4 فضيات، وبرونزية واحدة، ما يعكس التطور اللافت الذي حققه الفريق خلال الموسم الحالي.
وتأتي هذه النتائج ضمن استراتيجية أكاديمية أبوظبي للرياضات البحرية ونادي أبوظبي للرياضات البحرية، الهادفة إلى اكتشاف المواهب الوطنية وصقل مهاراتها لتمكينها من المنافسة على المستويين الإقليمي والدولي.
وهنّأ الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، الفريق على هذا الإنجاز، مؤكداً أن هذه النتائج تجسد الاهتمام الكبير بتطوير الرياضات البحرية في الإمارات، وتعزز بناء جيل جديد من البحارة القادرين على المنافسة في البطولات الكبرى.
وعلى مستوى المنافسات، تألق خليفة الرميثي في فئة الأوبتمست، محققاً المركز الأول والميدالية الذهبية، فيما جاء حمد المهيري ثانياً محققاً فضية فئة الجونيور.
وفي فئة ILCA 4، حقق سيميون الذهبية في الترتيب العام، تلاه اليازية الحمادي التي نالت الفضية، بينما حصد سيف الزعابي البرونزية.
كما واصلت اليازية الحمادي تألقها بحصدها ذهبية ILCA 4 بنات، تلتها مروى الحمادي حاصدة الفضية.
وفي فئة ILCA 6 بنات، فازت ضحى البشر بالمركز الأول، والميدالية الذهبية، بينما أحرزت كاميليا القبيسي الفضية.
وواصلت ضحى البشر تميزها بحصد البرونزية في الترتيب العام لفئة ILCA 6، بإظهار مستوى تنافسي عالٍ يؤكد جاهزيتها للمنافسات الكبرى.

