الرياضة

جرين يدخل في مشادة مع مشجع بيليكانز بدوري السلة الأميركي

جرين يدخل في مشادة مع مشجع بيليكانز بدوري السلة الأميركي
17 نوفمبر 2025 11:46

لوس أنجلوس(أ ب)
شهدت مباراة جولدن ستيت واريورز ضد نيو أورليانز بيليكانز في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين فجر اليوم الاثنين، مواجهة مباشرة بين نجم واريورز، درايموند جرين، وأحد المشجعين.
وقال جرين إن المشجع «واصل مناداتي بامرأة، لقد كانت مزحة جيدة في البداية، لكن لا يمكنك أن تستمر في مناداتي بامرأة»، مشيراً إلى أن «لدي أربعة أطفال وطفلاً خامساً في الطريق، فقط عليك أن تتحلى بالاحترام». المشجع، الذي عرف نفسه باسم سام جرين 35 عاماً، من نيو أورليانز، كان يرتدي قميصاً أسود عليه شعار فريق بيليكانز. وحدثت الواقعة بعد احتساب مخالفة ضد جرين، وأثناء استعداد فريق نيو أورليانز للتسديد، توجه درايموند جرين بخطوات سريعة نحو المشجع المبتسم، ووقف على بعد بضع بوصات منه، وتبادلا الحديث، بينما كان المشجع يمد ذراعيه على الجانبين.
وتدخل حكام المباراة بسرعة للفصل بينهما وأبعدوا درايموند جرين، بينما تجمع مرافقو الملعب حول المشجع وتحدثوا إليه.
وقال جرين إن حكم المباراة كورتني كيركلاند طمأنه قائلاً: «لقد فهمت الأمر، سمعته مراراً وتكراراً، لقد تعاملت مع الموقف جيداً لا تورّط نفسك في مشكلة. سأتكفل بالأمر».

