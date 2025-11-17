بوكا جونيورز يبتعد بالصدارة الأرجنتينية وسط مطاردة راسينج

بوينس آيرس (د ب أ)

ابتعد بوكا جونيورز بصدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى من الدوري الأرجنتيني لكرة القدم، بفضل فوزه على ضيفه تيجري 2/صفر فجر اليوم الاثنين في المرحلة السادسة عشرة.

وواصل راسينج كلوب مطاردته لبوكا جونيورز في الصدارة، بعد تغلبه على مضيفه نيولز أولد بويز 1/صفر.

وفي بقية المباريات فاز أرجنتينوس جونيورز على مضيفه إيستوديانتيس 2 1/ وتعادل سنترال كوردوبا مع بانفيلد 1 1/ وإنستيتوتو مع تاليريس سلبيا وفيليز سارسفيلد مع ريفر بليت بدون أهداف.

ورفع بوكا جونيورز رصيده في الصدارة إلى 29 نقطة بفارق أربع نقاط عن أقرب ملاحقيه راسينج كلوب.

وفي المباراة الأولى، انتظر بوكا جونيورز طويلاً قبل أن يحسم الفوز على تيجري بهدفين متأخرين بواسطة ايرتون كوستا في الدقيقة 73 والأوروجوياني إديسون كافاني في الوقت بدل الضائع من ضربة جزاء.

وفي المباراة الثانية، سجل توماس كونشني هدفاً قاتلاً في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع ليقود راسينج كلوب لفوز مثير على ملعب أولد بويز.