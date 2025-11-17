سبيرز يسحق كينجز في «السلة الأميركي» بغياب ويمبانياما

واشنطن(أ ف ب)

فاز سان أنتونيو سبيرز على ضيفه ساكرامنتو كينجز 123-110، رغم افتقاده جهود نجمه العملاق الفرنسي فيكتور ويمبانياما وتعرض ستيفون كاسل لإصابة، الأحد في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي أيه).

وغاب «ويمبي» (21 عاماً) عن المباراة الأولى له مع سبيرز هذا الموسم، جراء تعرضه لإصابة في ربلة ساقه اليسرى.

وتبلغ معدلات الفرنسي الفارع الطول (2.24 م) هذا الموسم في المباراة الواحدة 26.2 نقطة و12.9 متابعة و4 تمريرات حاسمة و3.6 تصديات.

ومُني سبيرز بضربة معنوية أخرى، عندما اضطر كاسل للجلوس على مقاعد البدلاء في الشوط الثاني، بسبب إصابة في وركه الأيسر، بعدما لعب 16 دقيقة فقط سجل خلالها 4 نقاط ومرر 5 كرات حاسمة.

ولعب ديأرون فوكس دوراً بارزاً في فوز أصحاب الأرض بتسجيله 28 نقطة، هو أعلى رصيد له هذا الموسم، وأضاف 11 تمريرة حاسمة، فيما ساهم هاريسون بارنز ب 20 نقطة وديفن فاسل ب 16 نقطة و7 تمريرات حاسمة، ولوك كورنيت ب 13 نقطة و11 متابعة و3 صدات.

وقال كورنيت: «لقد قمنا بعمل رائع من خلال التزامنا بالانضباط في أسلوب لعبنا، مضيفاً»أثبت فوكس جدارته«.

من ناحيته، قال فوكس:«تعاملنا مع الموقف بشكل جيد. نريد أن نخرج، ونضرب منذ البداية ونسيطر على المباراة. لقد استجبنا بشكل جيد للإصابتين».

وأضاف:«لا يزال لدينا فريق موهوب. عندما يسقط لاعب واحد، لا يتقدم اللاعب التالي فحسب بل يتقدم الفريق بأكمله... نحن قادرون على تحمل مثل هذه المواقف».

ورفع سبيرز رصيده إلى 9 انتصارات مقابل أربع هزائم، ليحتل المركز الخامس في المنطقة الغربية، فيما تكبد كينجز خسارته السادسة توالياً، والـ 11 مقابل 3 انتصارات فقط ليقبع في المركز الرابع عشر.

وعلى ملعب«تي دي جاردن» في بوسطن، سجل جايلن براون 33 نقطة إلى 13 متابعة، وأضاف بايتون بريتشارد 30 نقطة، وقادا سلتيكس للفوز على لوس أنجلوس كليبرز 121-118.

وفشل جيمس هاردن، أفضل مسجل في المباراة برصيد 37 نقطة، في رمية ثلاثية مع صافرة النهاية كادت أن تمنح الفوز لكليبرز.

وقاد كيفن دورانت بتسجيله 35 نقطة، والتركي ألبيرين شنغون صاحب 30 نقطة فريقهما هيوستن روكتس للتغلب على أورلاندو ماجيك 117-113 بعد التمديد.

وتصدى شنجون لرمية من ديزموند باين، لكن تمريرة خاطئة من دورانت هيأت المجال لأنتوني بليك لتسجيل سلة قبل 1.7 ثانية من نهاية الربع الأخير منحت التقدم لأورلاندو.

وردّ شنغون قبل 0.2 ثانية من النهاية فارضاً وقتاً إضافياً بعد التعادل 102-102، فيما منحت رمية دورانت التقدم لهيوستن 113-110 قبل 9.2 ثوان من نهاية الوقت الإضافي.

وفي حين فشل ويندل كارتر في رمية حرة، سجل أيمن تومسون رميتين حرتين قبل 1.8 ثانية من نهاية الوقت الإضافي، حسمتا الفوز لروكتس.