الشوط الثاني.. «كلمة السر» لمنتخب الإمارات في مواجهة العراق



عمرو عبيد (القاهرة)

يعود منتخب الإمارات لمواجهة شقيقه العراقي، في إياب المُلحق الآسيوي بالدور الخامس من التصفيات المونديالية، بعد أيام قليلة من تعادلهما المُثير في مباراة الذهاب، وتشير الإحصاءات الفنية إلى حالة «لافتة» تخص «الأبيض»، كشف عنها في المباريات الـ 3 الأخيرة المتتالية، في تلك التصفيات الشاقة.

ظهر منتخبنا بـ «وجه آخر»، أكثر تفوّقاً وشراسة، في الشوط الثاني خلال هذه المواجهات، حتى لو لم تسر النتائج بالشكل الموازي لهذا التألق، ورُبما يبقى الشوط الثاني في مواجهة «أسود الرافدين»، بمثابة «كلمة السر»، التي تُمكّن «الأبيض» من اقتناص بطاقة التأهل إلى المرحلة النهائية، في «معركة القارات»، من أجل بلوغ كأس العالم.

وفي المباراة الأولى أمام العراق، تحوّل وجه منتخبنا تماماً في الشوط الثاني، بعد أن فقد الاستحواذ والتعرض للكمّ الأكبر من الفرص التهديفية في الشوط الأول، حيث انقلبت نسبة امتلاك الكرة لمصلحة «الأبيض» في الشوط الثاني، لتصبح 55%، مقابل 45% لـ «الأسود»، وقفزت معدلات التسديد إلى ذروتها لتصل إلى 12 محاولة لـ «الأبيض»، مقابل 3 فقط للعراق، الذي لم يحصل إلا على فُرصة وحيدة للتسجيل، في حين صنع منتخبنا 4 فُرص محققة، وزادت معدلات التمريرات العرضية لتبلغ 3 أمثال ما قدّمه في الشوط الأول، من 6 «عرضيات» إلى 18.

هذا المشهد لم يكن غريباً، بعدما تكرر أمام قطر وقبلها عُمان، حيث بدأ «الأبيض» في كل مباراة بصورة تختلف تماماً، عما كان عليه من الخطورة والتفوق في الشوط الثاني، وأمام «العنابي» ارتفعت نسبة استحواذ منتخبنا في تلك الفترة الثانية إلى 67%، مقابل 33% فقط لأصحاب الأرض، وزادت محاولاته لتبلغ 12 تسديدة، وحصل بواسطتها على 4 فرص للتسجيل، في حين سدَّد «العنابي» كرتين فقط على مرمانا، منحتاه فرصتين للتهديف، وبلغ عدد تمريراتنا الصحيحة في ذلك الشوط 150 كرة، مقابل 61 لقطر.

أما في مواجهة عُمان، فعادل منتخبنا النتيجة ثم زادها إلى الفوز في الشوط الثاني، مُسجلاً هدفيه المتتاليين خلال 7 دقائق فقط، في آخر رُبع ساعة من المباراة، وارتفعت معدلات امتلاكه الكرة آنذاك لتبلغ نسبتها 63%، مقابل 37% لـ «الأحمر»، ورغم تقارب حصاد التسديدات والفرص التهديفية بين الشقيقين، إلا أن خطورة «الأبيض» كانت فائقة، بـ 44 توغلاً هجومياً في الثُلث الأخير، مقابل 26 لـ «الأحمر»، وتغيّرت الإحصاءات البدنية تماماً بصورة مُثيرة آنذاك، بعدما كان التفوق العُماني في ثنائيات والتحامات الشوط الأول بنسبة 56%، مقابل 44% لـ «الأبيض»، الذي تحوّل إلى الاكتساح في الشوط الثاني بنسبة 61%، مقابل 36% لـ «الأحمر».