انطلاقة واعدة لتمهيدي ماراثون اليوم الوطني للهجن



دبي (الاتحاد)

انطلقت السباقات التمهيدية الأولى لـ «ماراثون اليوم الوطني للهجن»، الذي تنظمه إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، على مضمار المرموم في نادي دبي لسباقات الهجن، وذلك في إطار الاستعداد للحدث الرئيس المرتقب انطلاقه في يناير المقبل.

وجاءت الانطلاقة وسط حضور جماهيري كبير، وأجواء مليئة بالحماس والترقب، عبر ثلاثة أشواط مختلفة للفئات العمرية، امتدت على مسافة 4 كيلومترات في دورة الدستور، حيث شهد الشوط الأول (15 – 17 عاماً) تفوق أحمد علي عبيد الخاطري الذي جاء في المركز الأول بزمن 6:38 دقيقة على ظهر «مشبب»، تلاه منصور إبراهيم هلال في المركز الثاني بزمن 6:43 دقيقة على ظهر «اللويفي»، فيما حل ثالثاً محمد عمير الراشدي بزمن 6:51 دقيقة على ظهر «صايب».

وفي فئة الشباب (18 – 29 عامًا)، انتزع مطر محمد المهيري المركز الأول بزمن 6:55 دقيقة على ظهر «مدلل»، بينما جاء سعيد عبدالله المهيري ثانياً بزمن 7:00 دقائق على ظهر «النادر»، وثالثاً مطر محمد الحميري بزمن 7:04 دقيقة على ظهر «طايش».

أما في فئة 30 عاماً وما فوق، فقد خطف خالد علي سيف النعيمي المركز الأول بزمن 6:55 دقيقة على ظهر «مناور»، وحلّ خميس علي الكتبي ثانياً بزمن 7:11 دقيقة على ظهر «شاهين»، فيما جاء يحيى علي الكتبي ثالثاً بزمن 7:19 دقيقة على ظهر «الرماس».

وفي ختام المنافسات، توّج عبد الله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وبحضور راشد حارب الخاصوني، مدير إدارة بطولات فزاع، وعدد من ممثلي نادي دبي لسباقات الهجن، الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، مشيداً بمستوى المشاركين، ووصفهم بأنهم جزء أصيل من مسيرة الحفاظ على أحد أهم رموز التراث الوطني.