«الخسارة الختامية» لم تحرم ألكاراز من الصدارة العالمية

برلين (د ب أ)

حافظ النجم الإسباني الشاب كارلوس ألكاراز على صدارة تصنيف الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين الصادر اليوم «الاثنين». وخسر ألكاراز أمام الإيطالي يانيك سينر أمس الأحد، في نهائي البطولة الختامية في تورينو، ليحصد 1000 نقطة مقابل 1500 نقطة لمنافسه، الذي يحتل المركز الثاني في التصنيف العالمي.

ويتربّع ألكاراز 22 عاماً على القمة برصيد 12050 نقطة بعد مشاركته في 19 بطولة هذا الموسم، ويحتل سينر البالغ من العمر 24 عاماً المركز الثاني برصيد 11500 نقطة، بعد إضافة 1500 نقطة لرصيده، عقب تتويجه بلقب البطولة الختامية، علماً بأنه شارك في 18 بطولة هذا الموسم. ويحتل الألماني ألكسندر زفيريف البالغ من العمر 28 عاماً المركز الثالث برصيد 5160 نقطة، وبقي النجم الصربي المخضرم نوفاك ديوكوفيتش في المركز الرابع برصيد 4830 نقطة، في الوقت الذي تقدم فيه الكندي فيليكس أوجير ألياسيم ثلاثة مراكز إلى المركز الخامس برصيد 4245 نقطة، واحتفظ الأميركي تايلور فريتز بالمركز السادس برصيد 4135 نقطة.

كما احتفظ الأميركي أليكس دي مينور بالمركز السابع برصيد 4135 نقطة، في الوقت الذي تقدّم فيه الإيطالي لورينزو موسيتي مركزاً واحداً إلى المركز الثامن برصيد 4040 نقطة.

وتراجع الأميركي بن شيلتون أربعة مراكز إلى المركز التاسع برصيد 3970 نقطة، فيما حافظ البريطاني جاك دريبر على المركز العاشر برصيد 2990 نقطة.