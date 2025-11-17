الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
سباق جامعة زايد العسكرية للجري والدرّاجات الهوائية يسجل نجاحات متميّزة

سباق جامعة زايد العسكرية للجري والدرّاجات الهوائية يسجل نجاحات متميّزة
17 نوفمبر 2025 14:08

أبوظبي (الاتحاد)
حققت جامعة زايد العسكرية نجاحاً لافتاً في تنظيم سباقها الرياضي للجري والدرّاجات الهوائية، الذي استقطب مئات المشاركين من المرشحين وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، في أجواء اتّسمت بالحماس والانضباط وروح التحدي التي تُميّز العمل العسكري.
ويأتي تنظيم هذا السباق ضمن رؤية الجامعة الهادفة إلى إعداد قادة المستقبل وتمكين المرشحين من اكتساب مهارات القيادة، والعمل الجماعي، والجاهزية البدنية، بما يعكس قيم الانضباط والالتزام والمبادرة، التي تقوم عليها المؤسسة العسكرية. كما يشكّل السباق جزءاً من أنشطة الجامعة المستمرة لتعزيز التواصل بين جميع منتسبيها.
وشهد السباق حضور كلٍّ من الفريق الركن مايك هندمارش رئيس جامعة زايد العسكرية، واللواء الركن عبيد المنصوري قائد كلية زايد الثاني العسكرية، حيث أثنيا على المستوى الرفيع للتنظيم والمشاركة الواسعة، مؤكدَين أن الأنشطة الرياضية تُعدّ ركيزة أساسية في منظومة التأهيل العسكري لما تسهم به في رفع مستوى اللياقة وتعزيز روح الانتماء والمسؤولية لدى المرشحين.
وتضمّن السباق منافستين رئيسيتين، سباق الدرّاجات الهوائية لمسافة 33 كيلومتراً، الذي أظهر فيه المشاركون قدرة عالية على التحمّل والانضباط، وسباق الجري لمسافة 5 كيلومترات، الذي شهد تنافساً قوياً بين المرشحين ومنتسبي الجامعة.
كما شمل السباق فقرات توعوية حول السلامة الرياضية، والتغذية، وأهمية الاستدامة البدنية، إلى جانب مشاركة فرق تطوعية ساهمت في تنظيم المسارات والإشراف على نقاط الدعم الطبي والخدمات اللوجستية.
وحظي الحدث بدعم ورعاية عدد من المؤسسات الوطنية التي كان لها دور محوري في إنجاح السباق، من ضمنها: شرطة أبوظبي، الهلال الأحمر الإماراتي، مركز النقل المتكامل (أبوظبي)، قصر الإمارات، مجلس أبوظبي الرياضي، سوبر سبورت، وولفي للدرّاجات.

