الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الترايثلون للمحترفين»: دبي نموذج عالمي لسباقاتنا الدولية

«الترايثلون للمحترفين»: دبي نموذج عالمي لسباقاتنا الدولية
17 نوفمبر 2025 16:00

 
دبي (وام)
أكدت منظمة رياضي الترايثلون للمحترفين، أن النسخة الثانية من ترايثلون دبي «T100» حققت نجاحاً استثنائياً، مشيرة إلى أن عودة البطولة إلى مضمار ميدان جاءت وسط أجواء مميزة وحضور كبير يعكس مكانة دبي كوجهة عالمية للرياضات المتعددة.
واختتمت بطولة ترايثلون دبي «T100» فعالياتها أمس بعد أربعة أيام من المنافسات العالمية والأنشطة المجتمعية، بمشاركة أكثر من ثمانية آلاف رياضي.
وتم تنظيم البطولة بالتعاون بين منظمة رياضي الترايثلون للمحترفين والاتحاد العالمي للترايثلون، وبدعم من مجلس دبي الرياضي ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.
وعبّر سام رينوف، الرئيس التنفيذي للمنظمة عن سعادته بالعودة إلى دبي من جديد في هذه النسخة، لافتاً إلى المشاركة الواسعة التي تجاوزت ثمانية آلاف رياضي خلال الأيام الماضية، في أحد أبرز المواقع التي تحتضن سباقاتنا حول العالم.
وأضاف أن دبي أصبحت محطة رئيسية في سلسلة سباقات «T100» إلى جانب مدن كبرى مثل لندن وسان فرانسيسكو، مؤكداً أن التنظيم المتقن والبيئة المثالية التي توفّرها الإمارة يمنحان الحدث طابعاً مميزاً.
وأوضح أن دبي أصبحت كذلك إحدى أبرز المواقع العالمية، والسباق فيها يعبر عن الهوية الحقيقية للبطولة القائمة على استضافة وجهات أيقونية حول العالم.
وأعلن رينوف أن دبي ستستضيف النسخة المقبلة من البطولة خلال الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر 2026، مؤكداً حرص المنظمة على استمرار إقامة السباق في الإمارة لسنوات طويلة، وأشاد بمبادرة تحدي دبي للياقة «30×30»، وما تحظى به من دعم القيادة الرشيدة، مشيراً إلى دورها في تعزيز ثقافة الرياضة والنشاط البدني.

أخبار ذات صلة
منصور بن محمد يشهد ختام بطولة دبي بريميير باديل
منصور بن محمد يتوج فيتزباتريك وماكلروي بلقبي «دي بي ورلد للجولف»
الترايثلون
ترايثلون دبي للسيدات
مجلس دبي الرياضي
ميدان
آخر الأخبار
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة وفاء بنت بندر
علوم الدار
حكام الإمارات يهنئون ملك المغرب بذكرى استقلال بلاده
اليوم 13:07
مهرجان ياس الشتوي يعود بأنشطة احتفالية
الترفيه
مهرجان ياس الشتوي يعود بأنشطة احتفالية
اليوم 13:05
«أنمينيا أبوظبي» يعود بتجارب ثقافية وترفيهية ملهِمة
الترفيه
«أنمينيا أبوظبي» يعود بتجارب ثقافية وترفيهية ملهِمة
اليوم 12:58
شباب الأهلي يفوز على كاظمة الكويتي في سوبر غرب آسيا للسلة
الرياضة
شباب الأهلي يفوز على كاظمة الكويتي في سوبر غرب آسيا للسلة
اليوم 12:44
أُقيمت له مراسم استقبال رسمية.. رئيس الدولة يستقبل الرئيس الكوري في قصر الوطن
علوم الدار
أُقيمت له مراسم استقبال رسمية.. رئيس الدولة يستقبل الرئيس الكوري في قصر الوطن
اليوم 12:34
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©