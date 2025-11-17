الإثنين 24 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

النصر يتصدر بطولة الدولة للريشة الطائرة بـ33 ميدالية

النصر يتصدر بطولة الدولة للريشة الطائرة بـ33 ميدالية
17 نوفمبر 2025 16:30

الفجيرة (وام)
تصدّر نادي النصر جدول ترتيب منافسات بطولة الدولة للريشة الطائرة، والتي اختتمت أمس بنسختها الرابعة في مجمع زايد الرياضي بالفجيرة، وسط مشاركة واسعة بلغت 120 لاعباً ولاعبة مثلوا مختلف أندية وأكاديميات الدولة.
واحتّل النصر المركز الأول في جدول ترتيب الأندية المشاركة بواقع 33 ميدالية ملوّنة، تمثلت في 13 ذهبية، و9 فضيات، و11 برونزية.
وحلّ نادي كلباء ثانياً بالحصول على 20 ميدالية ملونة بواقع ذهبيتين، و6 فضيات، و12 برونزية، وجاء نادي أبوظبي لألعاب المضرب ثالثاً بـ8 ميداليات ملوّنة بواقع ذهبيتين، وفضية، و5 برونزيات.
حضر منافسات البطولة وتوَّج الفائزين، نورة الجسمي رئيس اتحاد الريشة الطائرة، وسالم المزروعي نائب رئيس الاتحاد رئيس اللجنة الفنية، والدكتورة أسماء سعيد عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الاستراتيجية وتطوير الأداء.

