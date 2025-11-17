السويدي بطلاً لكأس الاتحاد الدولية لقفز الحواجز في العين

العين (الاتحاد)

توّج الفارس سالم أحمد السويدي بلقب بطولة كأس الاتحاد الدولية لقفز الحواجز من فئة النجمتين، بصحبة الجواد «سيجكس زد» من خيول القفز بإسطبلات الشراع، والتي تقدمها دعماً لتمكين فرسان القفز بالإمارات في البطولات الدولية والمحافل العالمية، الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي للسيدات، ونادي العين للسيدات، مالك ومؤسس إسطبلات الشراع.

ونظّم البطولة نادي العين للفروسية والرماية والجولف، برعاية معالي الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للخيول العربية، رئيس نادي العين للفروسية والرئيس الفخري للبطولة، التي جرت فعالياتها خلال من 13 إلى 16 نوفمبر الحالي، بإشراف الاتحاد الدولي للفروسية، واتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وشهد منافساتها وتوّج الفائزين، محمد راشد الناصري، المدير العام لنادي العين للفروسية، رئيس الحدث، وشهد مراسم تتويج الفائزين علي فاروق، مدير الفروسية بالنادي، والحكم الدولي خليل إبراهيم، رئيس لجنة التحكيم.

اشتملت البطولة على 12 منافسة في ثاني دوليات القفز بالموسم الإماراتي، منها 10 منافسات من فئة النجمتين، ومنافستان من فئة النجمة الواحدة لخيول القفز الصغيرة تأهيلي المجموعة الإقليمية السابعة في الاتحاد الدولي للفروسية، بمشاركة 273 خيلاً، بصحبة 147 فارساً من 34 دولة، وبلغ مجموع جوائزها أكثر من مائة ألف يورو، منها 32 ألف يورو جائزة منافسة كأس البطولة.

احتفظت إسطبلات الشراع في خزائنها بكأس الاتحاد للموسم الثاني على التوالي، مع فوز الفارس سالم أحمد السويدي بصحبة الجواد «سيجكس زد» من خيول القفز بإسطبلات الشراع، كما احتفظ فرسان الإمارات بصدارة دوليات القفز بالإمارات للأسبوع الثاني على التوالي بخيول إسطبلات الشراع أيضاً، وأقيمت منافسة كأس الاتحاد الدولية في ختام البطولة، بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 145 سم، وتنافس فيها 30 فارساً، حيث نجح الفارس سالم أحمد السويدي، والمشارك الأخير رقم (5) في جولة التمايز مع الجواد «سيجكس زد» (11 سنة) في إكمال الجولة في زمن بلغ 38.50 ثانية، وتوّج بكأس البطولة، وحلّ ثانياً الفارس حميد عبد الله المهيري، خلال 40.03 ثانية، ونال جائزة المركز الثالث زميلهما بإسطبلات الشراع، الفارس عبد الله محمد المري، وأكمل التمايز في 39.93 ثانية، وبرصيد 4 نقاط جزاء.

والفوز هو الثالث للفارس المتألق سالم السويدي في البطولة، حيث أحرز ثنائية مع الفرس «آني إس أوف ذا لولاندس» من خيول نادي الشارقة للفروسية، في منافستين على حواجز الـ130 سم، ألأولى من جولة واحدة بمشاركة 69 فارساً وفارسة، والثانية بمواصفات المرحلتين الخاصة، بمشاركة 42 فارساً.

وحقق الفوز في المنافسة التأهيلية الأولى للجائزة الكبرى الفارس عبد الله محمد المري مع الجواد «جيمس في دي» وجاءت بمواصفات الجولة الواحدة على حواجز الـ140 سم، وتلاه الفارس الشاب علي حمد الكربي مع الفرس «ديابلا بي إس» وكلاهما من إسطبلات الشراع، وفي التأهيلية الثانية بمواصفات المرحلتين على حواجز الـ145 سم، فاز الفارس الأوزبكي بيكزود كوربانوف مع الجواد «سانتوس هيبكا».

وفي البطولة الدولية لخيول القفز الصغيرة عمر 5 و6 سنوات، تأهيلي المجموعة السابعة، جاءت المنافسة الأولى بمواصفات المرحلتين الخاصة، على حواجز الـ105 سم لعمر 5 سنوات، وعلى حواجز الـ115 سم للخيول عمر 6 سنوات وفاز «أونورا جيه» بقيادة الفارس الشاب محمد حمد الكربي، والمنافسة الثانية بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز، على حواجز الـ110 سم لعمر 5 سنوات، وحواجز الـ120 سم للخيول عمر 6 سنوات، وفيها سيطرت خيول القف الصغيرة في إسطبلات الشراع على المراكز الأولى، وجاءت على التوالي «إيريل زد» أولاً بقيادة الفارس حميد عبد الله المهيري، وثانياً «فالدا دو هوز زد» بقيادة الفارس عبد الله المري، وثالثاً «كومبلايز 5» بقيادة الفارس الناشىء مبخوت عويضة الكربي.