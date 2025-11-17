«دبي لكرة السلة» يكسب زالجيريس في الجولة 11 من «اليوروليج»



دبي (الاتحاد)

أنهى فريق دبي لكرة السلة أسبوع اليوروليج المزدوج بأفضل طريقة ممكنة، بعد أن حقق انتصاراً مهماً على زالجيريس كاوناس بنتيجة 89-95، ليكمل سلسلة مثالية من ثلاثة انتصارات متتالية على أرضه، في بداية المواجهة وضع فريق دبي لكرة السلة تحت ضغط مبكر، بعدما قدّم الفريق الليتواني ربعاً أول قوياً سجّل خلاله 34 نقطة وفرض فارقاً من رقمين، ما دفع أصحاب الأرض لإعادة ترتيب صفوفهم سريعاً. ومع مرور الوقت، شدّد فريق دبي لكرة السلة من انضباطه الدفاعي والهجومي، ونجح في تقليص الفارق مع نهاية الشوط الأول، ليهيئ الطريق لتحول حاسم في المباراة.

وقال يوريكا جوليماتس، مدرب دبي لكرة السلة، تعليقاً على الأداء: «بدأنا المباراة بشكل متراخٍ، وأعطيناهم مساحات سهلة في الربع الأول وهذا سمح لهم بتسجيل 34 نقطة. لكن هذا بالذات هو ما وحدنا. ردة فعلنا كانت قوية، رفعنا مستوى الدفاع بدرجتين أو ثلاث، وفي النهاية فزنا لأن الفريق لعب كفريق واحد».

وجاءت نقطة التحول الأكبر في الربع الثالث، حيث قدّم فريق دبي لكرة السلة أفضل فتراته وحقق التفوق بنتيجة 30-19، ليأخذ زمام المبادرة ويفرض سيطرته على اللقاء. ورغم محاولات زالجيريس المتواصلة للعودة وتقليص الفارق إلى ثلاث نقاط في الثواني الأخيرة، لكن فريق دبي لكرة السلة حافظ على هدوئه ودفاعه القوي ليحسم الفوز في اللحظات الحاسمة.

واعتمد فريق دبي لكرة السلة على توزيع متوازن للنقاط، إذ قاد ميفيوندو كابينجيلي الفريق بتسجيل 21نقطة، تلاه أليكسا أفراموفيتش بـ 16 نقطة، ثم فيليب بيتروشيف بـ 14 نقطة.

وعلى الجانب الليتواني، سجّل أزوالاس توبيلِس 22 نقطة، وأضاف سيلفان فرانسيسكو 15نقطة و9 تمريرات حاسمة، وساهم ديفيداس سيرفيديس بـ 12 نقطة، هذا الفوز يرفع سجل فريق دبي لكرة السلة إلى 5-6 بعد مرور 11 جولة، ليواصل الفريق تقدمه بثبات قبل مواجهة خارجية صعبة أمام باناثينايكوس.