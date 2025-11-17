الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
مورياسو يعيد الأمل إلى تومياسو قبل المونديال

مورياسو يعيد الأمل إلى تومياسو قبل المونديال
17 نوفمبر 2025 14:22

طوكيو(أ ف ب)
لا يزال بإمكان المدافع تاكيهيرو تومياسو الانضمام إلى تشكيلة منتخب اليابان في كأس العالم لكرة القدم، رغم عدم انضمامه إلى أي فريق منذ مغادرته أرسنال الإنجليزي في يوليو الماضي، بحسب ما قال المدرب هاجيمي مورياسو.
ولم يشارك تومياسو كثيراً خلال العامين الماضيين بسبب الإصابات، وقد اتفق مع النادي اللندني على فسخ عقده قبل عام من نهايته، من أجل التركيز على إعادة التأهيل.
ولا يزال ابن السابعة والعشرين لاعباً حراً، قبل أكثر من ستة أشهر على انطلاق كأس العالم، لكن مورياسو يأمل في أن يكون ضمن تشكيلة اليابان في البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
وقال مورياسو قبل المباراة الودية أمام بوليفيا في طوكيو الثلاثاء: "لأجيب ببساطة، أعتقد أنه يستطيع المشاركة".
وأضاف: "إذا كان في حالة جيدة، سيكون مرشحاً لمساعدة اليابان في التحدي من أجل الفوز بكأس العالم في أميركا الشمالية".
وكان تومياسو قد انضم إلى أرسنال قادماً من بولونيا الإيطالي في أغسطس 2021، وخاض 84 مباراة في جميع المسابقات خلال فترة وجوده في شمال لندن.
لكن مشاركته مع النادي اقتصرت على مباراة واحدة فقط في موسم 2024-2025 بسبب الإصابات، وهو يعمل حالياً على استعادة لياقته الكاملة.
ويمتلك تومياسو 42 مباراة دولية مع منتخب اليابان، وشارك في كأس العالم 2022 في قطر، لكنه لم يظهر مع "الساموراي الأزرق" منذ يونيو من العام الماضي.
وقال مورياسو "نحن على تواصل دائم لمتابعة تعافيه".
تابع "لا أعرف المستوى الذي سيصل إليه، لكن إذا رأيت أنه يلعب ويؤدي بشكل جيد، أريده أن يكون جزءًا من التشكيلة".

كأس العالم
تاكيهيرو تومياسو
أرسنال
