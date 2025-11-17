قائمة «توب 10» لمصنفات التنس دون تغيير

برلين (د ب أ)

ظلت المراكز العشرة الأولى في تصنيف الرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات اليوم الاثنين دون أي تغيير. وظلت البيلاروسية أرينا سابالينكا في صدارة التصنيف برصيد 10870 نقطة، تليها البولندية إيجا شفيونتيك المصنفة الثانية برصيد 8395 نقطة.

وحلت الأميركية كوكو جوف في المركز الثالث برصيد 6763 نقطة، ثم مواطنتها أماندا أنيسيموفا في المركز الرابع برصيد 6287 نقطة، وجاءت الكازاخية يلينا ريباكينا في المركز الخامس برصيد 5850 نقطة.

واستمرت الأميركية جيسيكا بيجولا في المركز السادس برصيد 5583 نقطة، تليها مواطنتها ماديسون كيز في المركز السابع برصيد 4335 نقطة، ثم الإيطالية جاسمين باوليني في المركز الثامن برصيد 4325 نقطة، ثم الروسية ميرا أندريفا في المركز التاسع برصيد 4319 نقطة، تليها مواطنتها إيكاترينا ألكسندروفا في المركز العاشر 3375 نقطة.