الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

هيثم القاسمي يتوج الفائزين في ختام «كلباء الشاطئية»

هيثم القاسمي يتوج الفائزين في ختام «كلباء الشاطئية»
17 نوفمبر 2025 17:00


كلباء (وام)
شهد الشيخ هيثم بن صقر القاسمي، نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بكلباء، حفل ختام النسخة الخامسة لدورة كلباء للألعاب الشاطئية، التي أقيمت برعاية سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسط حضور جماهيري غفير.
وتوَّج الشيخ هيثم القاسمي أبطال المنافسات التي شهدت مشاركة حوالي 5 آلاف لاعب ولاعبة في سبع باقات، ففي كرة القدم الشاطئية، حافظ فريق الحميدي على لقبه بفوزه على كلباء، وفي الكرة الطائرة، فاز فريق روسيا بلقب الرجال، وفريق صربيا بلقب السيدات.
وفي منافسات القوس والسهم، حصدت الإمارات نصيب الأسد برصيد 27 ميدالية ملونة، وفي كرة السلة للشباب، أحرز فريق الحمرية المركز الأول، كما تم تتويج أبطال التجديف الأرضي والكاراتيه.
حضر الختام الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، وأعضاء مجلس الشارقة الرياضي، ومحمد عبيد الحصان، أمين عام مجلس الشارقة الرياضي، وعبدالملك جاني، رئيس اللجنة العليا المنظمة، والدكتور ياسر عمر الدوخي، مدير الدورة، كما حضره عدد من رؤساء الاتحادات وأعضاء مجالس إدارات الأندية والجهات الحكومية والخاصة ممثلي الجهات الراعية والداعمة، بالإضافة إلى ممثلي وسائل الإعلام المختلفة.
على هامش الحفل، كرّمت اللجنة المنظمة المساهمين والداعمين، وعيسى هلال الحزامي، الرئيس السابق لمجلس الشارقة الرياضي، واللجان العاملة وفرق العمل.

أخبار ذات صلة
دبا وكلباء جاهزان للدوري بـ«الودية المفيدة»
هيثم بن صقر القاسمي يتوج أبطال اليوم التاسع لـ «كلباء الشاطئية»
الألعاب الشاطئية
كلباء
مجلس الشارقة
مجلس الشارقة الرياضي
هيثم بن صقر
هيثم بن صقر القاسمي
آخر الأخبار
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة وفاء بنت بندر
علوم الدار
حكام الإمارات يهنئون ملك المغرب بذكرى استقلال بلاده
اليوم 13:07
مهرجان ياس الشتوي يعود بأنشطة احتفالية
الترفيه
مهرجان ياس الشتوي يعود بأنشطة احتفالية
اليوم 13:05
«أنمينيا أبوظبي» يعود بتجارب ثقافية وترفيهية ملهِمة
الترفيه
«أنمينيا أبوظبي» يعود بتجارب ثقافية وترفيهية ملهِمة
اليوم 12:58
شباب الأهلي يفوز على كاظمة الكويتي في سوبر غرب آسيا للسلة
الرياضة
شباب الأهلي يفوز على كاظمة الكويتي في سوبر غرب آسيا للسلة
اليوم 12:44
أُقيمت له مراسم استقبال رسمية.. رئيس الدولة يستقبل الرئيس الكوري في قصر الوطن
علوم الدار
أُقيمت له مراسم استقبال رسمية.. رئيس الدولة يستقبل الرئيس الكوري في قصر الوطن
اليوم 12:34
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©