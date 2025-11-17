الأردن يبحث عن «فوز الثقة» قبل «كأس العرب»



رادس (أ ف ب)



يخوض منتخب الأردن مباراته الودية الأخيرة أمام مالي، الثلاثاء، في إطار استعداداته للمشاركة في بطولة كأس العرب «الفيفا قطر 2025» في كرة القدم التي تنطلق مطلع الشهر المقبل في الدوحة، ونهائيات كأس العالم الصيف المقبل.

وتقام المباراة في الملعب الأولمبي حمادي العقربي في رادس، ضمن المعسكر التدريبي «للنشامى»، حيث خاض الجمعة أيضاً مباراة ودية أخرى انتهت بخسارته أمام مضيفه التونسي 3-2.

ويبحث «النشامى» عن فوز معنوي يستعيد به الثقة، قبل الدخول في كأس العرب التي أسفرت القرعة عن وقوعه في مجموعة ثالثة، إلى جانب الإمارات ومصر، والفائز من مباراة الكويت وموريتانيا.

ويمني الأردنيون بقيادة المدرب المغربي جمال سلامي النفس في الخروج من كبوتهم الأخيرة، إذ لم يتذوقوا طعم الفوز إلا مرة واحدة في آخر 6 مباريات في المواجهة الودية أمام جمهورية الدومينيكان 3-0 في سبتمبر.

وخسر الأردن أمام العراق 0-1 في ختام التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، وتعادل مع روسيا 0-0، ثم تلقى 3 خسائر متتالية، أمام بوليفيا 0-1 وألبانيا 2-4 وتونس 2-3.

ويفتقد سلامي في مواجهة مالي نجميه علي علوان لاعب الكرمة العراقي، ومحمود مرضي لاعب دبا الإماراتي بداعي الإصابة، بينما من المنتظر عودة نزار الرشدان لاعب الزوراء العراقي للتشكيلة الأساسية، بعد غيابه عن مباراة تونس بسبب المرض.

ويواصل سلامي اعتماده على كوكبة من المحترفين، في مقدمتهم موسى التعمري لاعب رين الفرنسي، ويزن النعيمات لاعب العربي القطري، ويزن العرب لاعب سيول الكوري الجنوبي، وإبراهيم سعادة لاعب الكرمة العراقي، ومهند أبو طه لاعب القوة الجوية العراقي، ومن الدوري المحلي عامر أبو جاموس «الوحدات»، سليم عبيد، أدهم القرشي، عودة الفاخوري، سعد الروسان وحارس المرمى يزيد أبو ليلى «الحسين إربد».

من جهتها، تدخل مالي اللقاء على خلفية فوزها على مدغشقر 4-1 الشهر الماضي في ختام تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، وتأتي هذه المباراة ضمن تحضيراتها لكأس أمم أفريقيا المقررة في المغرب بين 21 ديسمبر و18 يناير.

وكان الأردن أول منتخب عربي يحجز بطاقته إلى «مونديال 2026» المقرر في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا مطلع يونيو الماضي، بعد حلوله ثانياً في المجموعة الثالثة من الدور الثالث للتصفيات الآسيوية خلف كوريا الجنوبية.