نجاح فيتزباتريك يدعم انطلاقة تصفيات «جولة مينا للجولف»



دبي (الاتحاد)

أكد فوز مات فيتزباتريك بلقبه الثالث في بطولة «جولة دي بي ورلد»، أن المسار الاحترافي الذي تقدمه «جولة مينا للجولف»، فرصة ثمينة للاعبين الصاعدين، وذلك مع ترقب انطلاق الموسم الجديد للجولة، والذي يبدأ بإقامة التصفيات التأهيلية في ملعب ترويا بالبرتغال، من 20 إلى 22 نوفمبر الجاري، ليدشن فعاليات الجولة التي تُعد مبادرة الإماراتية رائدة، وتعتبر الجولة الوحيدة التي يقع مقرها في منطقة الشرق الأوسط، وتحديداً في الإمارات، ومُعترف بها من التصنيف الدولي الرسمي للجولف.

ويضم الموسم الجديد 2025-2026,12 بطولة، تقام في البرتغال، ومصر، والمغرب والأردن ودول مجلس التعاون الخليجي، موزّعة بشكل منطقي لتوفير وقت السفر وتكاليفه، ويحمل كل حدث في الموسم العادي جائزة مالية مضمونة ومعفاة من الضرائب قدرها 100 ألف دولار، تُصرف خلال 48 ساعة من ختام كل بطولة.

وتُضيف التصفيات التأهيلية الثانية التي تقام في منتصف الموسم، في فبراير المقبل، مساراً ثانياً للحصول على تصنيف المشاركة وفرصة لإعادة التصنيف، وتقام المنافسات بجائزة 50 ألف دولار.

أشاد فيتزباتريك، الذي شارك في جولة مينا للجولف في بداية مسيرته الاحترافية، بعودة الجولة والتزامها بدعم المواهب الصاعدة، وقال: «إن منح اللاعبين فرصة أمر إيجابي دائماً، وجوائز البطولة المضمونة ضخمة، إنها مبادرة رائعة أن نتمكن من القيام بذلك ودعم اللاعبين، نأمل أن تكون هذه البطولة بمثابة اختبار جيد، وإذا تمكّنت من الفوز بضع مرات هناك، فهذا يبشر بالخير للتقدم إلى المستوى التالي في مسيرتك».

وقال كيث ووترز، الرئيس والمفوض جولة الجولف في مينا، إن انتصار فيتزباتريك في «جولة دي بي ورلد»، قبل انطلاق تصفيات التأهل الأربعاء، توضح تماماً ما تمثله هذه الجولة من فرصة كبيرة للاعبي الإمارات والمنطقة.