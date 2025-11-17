الجولة الختامية من كأس العالم للراليات الصحراوية تنطلق من دبي فستيفال سيتي



دبي (وام)



أعلنت اللجنة المنظمة لرالي دبي الدولي (باها) عن انطلاق منافسات النسخة التاسعة من دبي فستيفال سيتي، في الجولة الختامية لكأس العالم للراليات الصحراوية القصيرة للسيارات والدراجات النارية والكوادز، التي تنظمها منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية من 20 إلى 23 نوفمبر الحالي، بمشاركة أكثر من 30 دولة، ضمن قائمة تضم 94 مركبة.

وأفادت اللجنة، في بيان لها، بأن موقع الانطلاق في دبي فستيفال سيتي يتميز هذا العام بسهولة وصول كبيرة لعشاق رياضة المحركات، حيث يتيح للجمهور متابعة أجواء واستعراضات رياضات الطرق الوعرة من قلب المدينة، دون الحاجة إلى التوجّه إلى عمق الصحراء، بما يجعل الحدث نقطة جذب رئيسية للجماهير والعائلات ووسائل الإعلام.

وقال خالد بن سليم، رئيس منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، إن اختيار دبي فستيفال سيتي يمثّل نموذجاً مثالياً لنقل بطولة عالمية من عمق الصحراء إلى قلب المدينة، ويسعدنا استمرار التعاون مع الفطيم وتويوتا، حيث تساهم مركبات لاند كروزر في تعزيز كفاءة الحدث وتجربة المشاركين.

ويشارك في الرالي عدد من السائقين الخليجيين الذين يحظون بمتابعة جماهيرية واسعة، من بينهم الإماراتيان خالد الجافلة ومنصور بالهلي، والعُماني حمد الوهيبي، إلى جانب خالد الفريحي، بمرافقة ملاحين محترفين، بما يعزّز حضور المواهب الإقليمية في المنافسات العالمية.

كما تشارك الإماراتية نورا الجساسي والسعودية دانية عقيل، بما يضيف حضوراً نسائياً بارزاً في الحدث.

وعلى الصعيد الدولي، تضم المنافسات نخبة من أبرز نجوم الراليات الصحراوية، من بينهم توبي برايس، ومارتن بروكوب، وهانك لاتيغان وسيث كوينتيرو.

وينطلق الحفل الافتتاحي للجمهور يوم الجمعة 21 نوفمبر، حيث يتيح فرصة لمشاهدة موكب المركبات المشاركة قبل انطلاقها إلى مسارات المنافسات الممتدة على مدى ثلاثة أيام.