انطلاقة قوية لمنتخب الإمارات في كأس العالم للسنوكر بمسقط



مسقط (وام)



استهل لاعبا منتخب الإمارات للسنوكر محمد شهاب وخالد الكمالي مشاركتهما في بطولة كأس العالم للسنوكر 2025 بالعاصمة العُمانية مسقط، بتحقيق نتائج إيجابية ضمن منافسات دور المجموعات.

في المجموعة (L)، تمكن محمد شهاب من الفوز على العراقي علي حسين 3-1 فيما حقق خالد الكمالي انتصاراً مهماً في المجموعة (Q)على الصيني دونج زي هاو 3-2.

ويلتقي شهاب في مباراته المقبلة ضمن المرحلة نفسها مع المصري مينا عوض، بينما يواجه الكمالي اللاعب الأسترالي أدريان رايدلي.

وتُقام البطولة في مسقط من 15 إلى 23 نوفمبر الحالي، بمشاركة 74 لاعباً من 23 دولة، تحت إشراف الاتحاد الدولي للسنوكر.