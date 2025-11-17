منفردي: الإمارات غيرت خريطة الجوجيتسو عالمياً

أبوظبي (وام)



أكد رضا منفردي، رئيس الاتحاد البحريني للجوجيتسو، أن الإمارات نجحت في تغيير خريطة الجوجيتسو العالمية، وأسهمت بشكل كبير في نشر اللعبة على المستويين الإقليمي والدولي، من خلال البطولات الضخمة التي تنظمها والزخم المتزايد الذي تشهده سنوياً، لافتاً إلى أن ما تقدمه الإمارات للعبة لا يقدر بثمن، وأن الطفرة التي أحدثتها في المشهدين الدولي والآسيوي محل إشادة من الجميع.

وقال خلال حضوره فعاليات النسخة الـ17 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو المقامة حالياً في مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية: «أشكر الأشقاء في دولة الإمارات على حُسن الاستضافة والدعم، والأرقام القياسية التي نراها اليوم مع الاتحاد الإماراتي تعكس حجم العمل الكبير، وهذا المهرجان هو أكبر حفل للجوجيتسو في العالم، ومع كل عام تتزايد الأعداد بصورة لافتة، حيث أتواجد في البطولة منذ بداياتها، وشاهدت كيف نمت وتطورت».

وأضاف: «مثل هذه البطولات العالمية تدعم مختلف الفئات العمرية، وتعطي المنتخبات الدولية زخماً كبيراً، وهو ما ينعكس على تطور بطولات الجوجيتسو عالمياً، والأهم أنها تجمع لاعبين من مختلف الفئات والجنسيات».

وأوضح رئيس الاتحاد البحريني للجوجيتسو أن تجربة الإمارات في الجوجيتسو محل إشادة من الجميع، اذ حولت اللعبة لأكثر من مجرد رياضة، بل ثقافة مجتمع تدعو للفخر على المستويات الرياضية والصحية والذهنية، خاصة بعد إدراج اللعبة في المدارس، وهو ما يسهم في تنمية الأجيال وترسيخ قيم الالتزام والانضباط والصحة.

وقال: «في البحرين بدأت الجوجيتسو منذ عام 2000، ونمت حتى وصل منتخبنا للمشاركة في جميع البطولات العالمية وعلى كل المستويات، ولولا دعم القيادة الرشيدة لما وصلنا لهذه المكانة، واليوم، نرى بوضوح أن أبوظبي أصبحت عاصمة الجوجيتسو العالمية، وأن الإمارات تواصل نجاحاتها المتميزة في هذا المجال، وهذا فخر لنا جميعاً».