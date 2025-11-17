بطولة الإمارات لرماية الأسلحة المرخصة تتوج الفائزين



العين (وام)



اختتمت الجولة الرابعة من بطولة الإمارات لرماية الأسلحة المرخصة في نادي العين للرماية والفروسية، وسط منافسات قوية من 330 رامياً ورامية في فئات السكتون للرجال والسيدات والناشئين.

وتوج الفائزين محمد سهيل النيادي، مدير عام مكتب الأسلحة والمواد الخطرة، رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، بحضور عدد من مسؤولي اللجنة المنظمة للبطولة، وأولياء الأمور.

وأسفرت منافسات فئة السكتون للرجال، عن فوز أحمد سلطان حميد الدرعي بالمركز الأول، محققاً «98 نقطة x3»، وجاء ثانياً محمد هلال خدوم الكعبي، برصيد 97 نقطة x6«، وثالثاً سعيد محمد سويدان المنصوري، مسجلاً 97 نقطة x5».

وشهدت المراكز من الرابع حتى العاشر فوز بريك البحاري سهيل الراشدي، وإبراهيم يحيى حمد سعيد الدرعي، وغيث محمد سعيد فهم الدهماني، ومبارك سيف مصبح الكتبي، ومحمد سالم سعيد عايش القايدي، ونعمان سيف عويص الدرعي، وسليم حمد سليم المنهالي.

وتصدرت فاطمة خالد حمد ضحيان المنهالي منافسات فئة السيدات للسكتون، مسجلة «95 نقطة x4» وحصدت مزون جاسم الزعابي المركز الثاني برصيد «93 نقطة x1»، وجاءت ثالثة مريم أحمد خميس اليماحي، محققة «92 نقطة x3».

وأسفر ترتيب المراكز من الرابع حتى العاشر عن فوز فاطمة عليان الشامسي، وعائشة سيف عويص الدرعي، وفاطمة هلال الكعبي، ونوي محمد هويدن الكتبي، وفاخرة عبدالله الصغير الدرعي، ومريم إبراهيم الزرعوني، وشيخة علي المرزوقي.

وحقق الرامي حارب علي خلفان الكعبي المركز الأول في منافسات السكتون للناشئين، مسجلاً 94 نقطة x3«، وجاءت ثانية مهرة عمر الكتبي، مسجلة» 92 x3«، وثالثاً خليفة محمد عبيد، برصيد 92 نقطة x2».

وحصدت ظبية صالح الأحبابي المركز الرابع، وبينة خالد حمد المنهالي المركز الخامس، وحامد عمر محسن طويرد المنهالي المركز السادس، وعلي سعيد الكعبي المركز السابع، ومحمد صقر الدهماني المركز الثامن، ورامس صالح الكثيري المركز التاسع، وراشد حسن الطنيجي المركز العاشر.

وعبر الفائزون في المنافسات المختلفة عن تقديرهم لجهود المسؤولين في بطولة الإمارات لرماية الأسلحة المرخصة، وحرصهم على تنظيم البطولات في مختلف إمارات الدولة، بما يسهم في تطوير قدراتهم التنافسية، والارتقاء بمهاراتهم في بيئة محفزة ومشجعة وآمنة.

من جهته أكد عامر بخيت النوه المنهالي، مدير بطولة الإمارات لرماية الأسلحة المرخصة، أن الجولة الرابعة حققت نجاحاً جديداً وكبيراً، من خلال المشاركة الواسعة للرماة والراميات، يضاف إلى سلسلة التميز للفعاليات، بإقبال منقطع النظير من المشاركين، وتشجيع أولياء الأمور وحضورهم للمنافسات في نادي العين للفروسية والرماية، بما يتماشى مع أهداف البطولة واستراتيجيتها بتنظيم الفعاليات وفق أفضل درجات ومؤشرات الأمن والسلامة بالأسلحة المرخصة، بتوجيهات ومتابعة محمد سهيل النيادي، مدير عام مكتب الأسلحة والمواد الخطرة رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة.