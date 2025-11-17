الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
كوزمين: «الأبيض» يؤمن بحظوظه حتى اللحظة الأخيرة أمام العراق

17 نوفمبر 2025 19:33

 
معتصم عبدالله (أبوظبي)

أكد الروماني كوزمين أولاريو، مدرب منتخبنا الوطني، خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة العراق الثلاثاء، في إياب الملحق النهائي للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، أن «الأبيض» حظي باستقبال رائع منذ وصوله إلى البصرة، موجهاً الشكر إلى الجهات المنظمة والجماهير العراقية على حفاوة الترحيب وحسن الضيافة.
وقال: «نتوقع حضوراً جماهيرياً كبيراً، والجميع يدرك أهمية المباراة، نعمل على تصحيح الأخطاء، ونقاتل حتى النهاية من أجل استكمال مشوارنا، وعلينا أن نكون أكثر تركيزاً داخل الملعب».
وأضاف كوزمين أن مثل هذه المواجهات تتطلب استعداداً ذهنياً خاصاً، موضحاً: «عندما تلعب على هذا المستوى، يجب أن تكون معتاداً على الأجواء الكبيرة، بما فيها الحضور الجماهيري، وهذا أمر طبيعي في المباريات الحاسمة، المهم أن نظهر أداءً قوياً في كل الظروف».
وتعليقاً على نتيجة مباراة الذهاب التي انتهت بالتعادل 1-1، قال: «لم يكن أحد سعيداً بعدم الفوز، لكن كان علينا خوض مباراة الإياب مهما كانت النتيجة، الأمور واضحة لكلا المنتخبين، ونحتاج إلى الفوز لحسم التأهل، وجهزنا الفريق لكل المتغيرات الممكنة داخل المباراة».
 وأشار كوزمين إلى أن إصابة محمد ربيع تُعد الغياب الوحيد عن قائمة اللاعبين الذين شاركوا في المباراة الأولى.

