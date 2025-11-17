الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

خالد عيسى: مباراة العمر

خالد عيسى: مباراة العمر
17 نوفمبر 2025 19:50


معتصم عبدالله (أبوظبي)

أشاد خالد عيسى حارس منتخبنا الوطني لكرة القدم بكرم الاستقبال العراقي قبل المباراة المهمة يوم الثلاثاء في إياب «الملحق الآسيوي» المؤهل إلى «الملحق العالمي» من تصفيات «مونديال 2026»، وقال: «نشكر شعب العراق وكل من استقبلنا بهذه الحفاوة، وهذا ليس غريباً على شعب عُرف بالكرم».
وأضاف: «المباراة لا تقبل القسمة على اثنين، والمنتخبان يعرفان بعضهما جيداً بعد مواجهة الذهاب، والمنافس يملك عناصر ممتازة ولاعبين ينشطون في أوروبا، والمنتخب الإماراتي يعرف ما يريد وطموحه واضح».
وأكد خالد عيسى أن الحسم يعتمد على التفاصيل الدقيقة، قائلاً: «الأكثر تركيزاً على التفاصيل الصغيرة سيكسب المباراة، تألقي في اللقاء الماضي توفيق من الله، وكرة القدم تُحسم عبر جزئيات واستغلال أخطاء المنافس. المهم أن نكون جاهزين لكل السيناريوهات».
وأضاف: «لن نلعب من أجل التعادل، نحن قادمون من أجل الفوز، هذه مباراة العمر، والجميع يعرف مدى أهميتها، والتأهل حق مشروع لنا، كما هو مشروع للعراق».
ووجّه خالد عيسى رسالة إلى جماهير الإمارات، قائلاً: «نتمنى وصول جمهورنا بالسلامة، ونحتاج دعمهم وتحفيزهم طوال 90 دقيقة، علينا التماسك والترابط حتى اللحظة الأخيرة، وبالعمل والإيمان بالفرص نستطيع أن نكمل المشوار».

