«كوماندو جروب» يتصدر «أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو»



أبوظبي (الاتحاد)



تواصلت فعاليات اليوم السادس من النسخة السابعة عشرة، لبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، التي تقام برعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

وشهد اليوم الثاني من منافسات الناشئين والشباب نزالات قوية لأصحاب الحزامين «الأزرق» و«البنفسجي»، وسط مشاركة واسعة للاعبين من الأندية والأكاديميات المحلية والدولية.

حضر المنافسات الشيخ زايد بن طحنون بن زايد آل نهيان؛ وعبدالمنعم السيد محمد الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو؛ وعبدالله مبارك المهيري، مدير عام هيئة أبوظبي للتراث بالإنابة؛ ومحمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الجوجيتسو؛ وعارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي؛ وكارلوس جارديز، نائب القنصل العام في سفارة البرازيل بأبوظبي؛ ومحمد بن دلموج الظاهري؛ عضو مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو؛ وراشد حميد القبيسي، الرئيس التنفيذي لشبكة أبوظبي للإعلام، وفهد علي الشامسي، الأمين العام للاتحادين الإماراتي والآسيوي للجوجيتسو؛ وأحمد إسماعيل الحوسني المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة في مجلس أبوظبي الرياضي.



واتسمت نزالات اليوم بندّية واضحة وتقارب كبير في النتائج بين اللاعبين، ما يعكس الارتفاع الملحوظ في مستوى الجاهزية الفنية للفئات السنية، وقدرتهم على تطبيق أساليب متنوعة في الهجوم والدفاع، إلى جانب سرعة التكيّف مع أساليب المدارس الفنية المختلفة.

وعلى صعيد النتائج، ذهبت الصدارة إلى أكاديمية «كوماندو جروب»، فيما حل نادي الجزيرة في مركز الوصيف، ونادي العين في المركز الثالث.

وقال كارلوس جارديز: «يشرفني التواجد في هذه البطولة المميزة التي تعكس عمق العلاقات المتنامية بين الإمارات والبرازيل، والإمارات تمثل الوجهة الأولى للآلاف من الرياضيين البرازيليين الذين يجدون فيها بيئة مثالية للنمو، ويشعرون بأنهم في وطنهم الثاني بفضل ما يحظون به من دعم وحفاوة».

وأضاف: «أثبتت أبوظبي قدرتها الاستثنائية على تنظيم واستضافة أكبر الفعاليات الرياضية العالمية وفق أعلى المعايير، وهو ما يجعلها محط إعجاب وتقدير من جميع المشاركين، ولا شك أن كرم الضيافة والتنظيم المتقن الذي يلمسه الجميع هنا يشكلان عاملاً أساسياً في نجاح هذه البطولة عاماً بعد عام».

وقال: «ما شاهدناه اليوم من أداء قوي ومتميز للاعبي الأحزمة الأزرق والبنفسجي يبعث على الفخر، فهم يسيرون بخطى ثابتة نحو القمة، ويقدمون مستوى يعكس جودة العمل في الأندية والأكاديميات من داخل الإمارات وخارجها.

وأكّد منصور محمد الظاهري، عضو مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو، أن النسخة السابعة عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو ترسّخ عاماً بعد عام مكانة أبوظبي عاصمة عالمية لهذه الرياضة، بما تحققه من مكاسب نوعية على المستويين الرياضي والمجتمعي، وقال: إن مشاركة أكثر من 10 آلاف لاعب ولاعبة من 130 دولة يعكس الثقة الدولية المتزايدة في قدرات أبوظبي التنظيمية، وتبرهن على استدامة التميز والإبهار الذي بات علامة فارقة للبطولة، إلى جانب بروز مواهب جديدة تضيف زخماً لمسيرة اللعبة محلياً وعالمياً.

وأضاف الظاهري أن البطولة تنسجم مع رؤية القيادة الرشيدة في الاستثمار في الأجيال الجديدة، من خلال دعم رياضة تعزّز قيم الانضباط والتركيز والثقة بالنفس والصبر، وهي قيم جوهرية تسهم في بناء جيل قادر على المنافسة وصناعة المستقبل.

وتتواصل البطولة يوم الثلاثاء بانطلاق منافسات فئة الأساتذة، التي تُعدّ إحدى المحطات المهمة ضمن برنامج البطولة نظراً للطابع الفني المتقدم الذي يميز لاعبي هذه الفئة، ويتوقع أن تشهد النزالات منافسات عالية المستوى تجمع نخبة من اللاعبين المصنفين من مختلف دول العالم.