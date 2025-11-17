الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

دعاوى متبادلة بمئات الملايين بين مبابي وسان جيرمان!

دعاوى متبادلة بمئات الملايين بين مبابي وسان جيرمان!
17 نوفمبر 2025 21:54

 
باريس (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
برشلونة يعود إلى «كامب نو» بعد غياب عامين
فرنسا تطيح أذربيجان بـ «الاحتياطيين»


طالب قائد منتخب فرنسا لكرة القدم كيليان مبابي،، بتعويض قدره 263 مليون يورو (305 ملايين دولار) من باريس سان جيرمان، في نزاع متصاعد بشأن الوضع القانوني لعقده والطريقة التي عامله بها ناديه السابق.
وردّ باريس سان جيرمان بدعوى مضادة ضد مبابي الذي انتقل إلى ريال مدريد الإسباني العام الماضي، مطالباً بـ240 مليون يورو أمام محكمة العمل في باريس، مستنداً إلى فشل صفقة انتقاله إلى نادي الهلال السعودي بقيمة 300 مليون يورو، والتي رفضها اللاعب.
وكان مبابي (26 عاماً) تقدم بشكوى في يونيو الماضي بشأن الطريقة التي عومل بها من قبل النادي في بداية موسم 2024.
ويعتقد الهداف النادر أنه هُمّش من النادي، وأُجبر على التدريب مع لاعبين يسعى النادي إلى التخلص منهم، بعد رفضه توقيع عقد جديد، وهي ممارسة أثّرت أيضاً على لاعبين آخرين، ما دفع رابطة اللاعبين الفرنسيين إلى تقديم شكوى العام الماضي.
ولم يُدع مبابي للمشاركة في جولة باريس سان جيرمان التحضيرية في آسيا عام 2023، وغاب عن أول مباراة في الموسم، لكنه عاد لاحقاً إلى الفريق بعد محادثات مع النادي.
وبعد سبعة مواسم مع باريس سان جيرمان، انتقل إلى ريال مدريد في صفقة انتقال حر الصيف الماضي، حيث يتقاضى راتباً سنوياً يُقدّر بـ30 مليون يورو.
وسجل مبابي 256 هدفاً في 308 مباريات مع باريس سان جيرمان، لكن النادي فاز بدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى الموسم الماضي بعد رحيله.

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
ريال مدريد
الدوري الإسباني
كيليان مبابي
آخر الأخبار
طارق المنهالي مستشار الجيوموسيقية في «السيمفونيات التراثية»
الترفيه
طارق المنهالي مستشار الجيوموسيقية في «السيمفونيات التراثية»
اليوم 13:10
حكام الإمارات يهنئون ملك المغرب بذكرى استقلال بلاده
علوم الدار
حكام الإمارات يهنئون ملك المغرب بذكرى استقلال بلاده
اليوم 13:07
مهرجان ياس الشتوي يعود بأنشطة احتفالية
الترفيه
مهرجان ياس الشتوي يعود بأنشطة احتفالية
اليوم 13:05
«أنمينيا أبوظبي» يعود بتجارب ثقافية وترفيهية ملهِمة
الترفيه
«أنمينيا أبوظبي» يعود بتجارب ثقافية وترفيهية ملهِمة
اليوم 12:58
شباب الأهلي يفوز على كاظمة الكويتي في سوبر غرب آسيا للسلة
الرياضة
شباب الأهلي يفوز على كاظمة الكويتي في سوبر غرب آسيا للسلة
اليوم 12:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©