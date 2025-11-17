دعاوى متبادلة بمئات الملايين بين مبابي وسان جيرمان!



باريس (أ ف ب)



طالب قائد منتخب فرنسا لكرة القدم كيليان مبابي،، بتعويض قدره 263 مليون يورو (305 ملايين دولار) من باريس سان جيرمان، في نزاع متصاعد بشأن الوضع القانوني لعقده والطريقة التي عامله بها ناديه السابق.

وردّ باريس سان جيرمان بدعوى مضادة ضد مبابي الذي انتقل إلى ريال مدريد الإسباني العام الماضي، مطالباً بـ240 مليون يورو أمام محكمة العمل في باريس، مستنداً إلى فشل صفقة انتقاله إلى نادي الهلال السعودي بقيمة 300 مليون يورو، والتي رفضها اللاعب.

وكان مبابي (26 عاماً) تقدم بشكوى في يونيو الماضي بشأن الطريقة التي عومل بها من قبل النادي في بداية موسم 2024.

ويعتقد الهداف النادر أنه هُمّش من النادي، وأُجبر على التدريب مع لاعبين يسعى النادي إلى التخلص منهم، بعد رفضه توقيع عقد جديد، وهي ممارسة أثّرت أيضاً على لاعبين آخرين، ما دفع رابطة اللاعبين الفرنسيين إلى تقديم شكوى العام الماضي.

ولم يُدع مبابي للمشاركة في جولة باريس سان جيرمان التحضيرية في آسيا عام 2023، وغاب عن أول مباراة في الموسم، لكنه عاد لاحقاً إلى الفريق بعد محادثات مع النادي.

وبعد سبعة مواسم مع باريس سان جيرمان، انتقل إلى ريال مدريد في صفقة انتقال حر الصيف الماضي، حيث يتقاضى راتباً سنوياً يُقدّر بـ30 مليون يورو.

وسجل مبابي 256 هدفاً في 308 مباريات مع باريس سان جيرمان، لكن النادي فاز بدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى الموسم الماضي بعد رحيله.