الرياضة

إسلام سليماني: نهائي كأس العرب بين الجزائر ومصر

إسلام سليماني: نهائي كأس العرب بين الجزائر ومصر
17 نوفمبر 2025 21:56

 
القاهرة (د ب أ)

بدا المهاجم الجزائري المخضرم إسلام سليماني متفائلا بمشوار منتخب بلاده في النسخة القادمة من كأس العرب التي ستقام في قطر من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.
يتواجد سليماني، مهاجم كلوج الروماني، في صفوف منتخب الجزائر للمحليين الذي يقوده مجيد بوقرة، وشارك في مباراتين وديتين أمام مصر بالقاهرة هذا الشهر، حيث انتهت الأولى بفوز مصر بنتيجة 3-2، بينما تعادل الفريقان بدون أهداف.
قال المهاجم الجزائري في تصريحات تليفزيونية عقب لقاء اليوم «استفدنا من مباراتي مصر، لعبنا ضد منافس قوي، وكانت تجربة مفيدة للانسجام بين اللاعبين، ومنح مزيد من الخبرة للعناصر الشابة والواعدة».
أضاف «سنخوض البطولة القادمة بشخصية حامل اللقب، ولكن نسخة هذا العام ستكون أقوى، لأنها ستضم منتخبات قوية مثل مصر والمغرب وتونس والأردن».
وأضاف المهاجم الجزائري المخضرم «سنركز في كل مباراة على حدة، وأتوقع أن نواجه مصر في المباراة النهائية». وستقام البطولة العربية للمرة الثانية تحت لواء الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» حيث توج منتخب الجزائر بلقب النسخة الأولى في عام 2021 .
وسيبدأ المنتخب الجزائري مشوار الدفاع عن اللقب في المجموعة الرابعة التي تضم العراق، والمتأهل من مباراتي التصفيات، البحرين ضد جيبوتي، والسودان ضد لبنان.
أما المنتخب المصري، الذي حصل على المركز الرابع في النسخة الماضية، سيلعب في المجموعة الثالثة التي تضم الإمارات والأردن، والفائز من مباراة التصفيات بين موريتانيا أو الكويت.

