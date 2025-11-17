فوزان لممثلي الإمارات في بطولة أندية آسيا لكرة القدم المصغرة



جاكرتا (وام)

افتتح فريقا هيئة الطرق والمواصلات بدبي، وبيرنجريف يونايتد، ممثلا دولة الإمارات، مشاركتهما في بطولة الأندية الآسيوية لكرة القدم المصغرة المقامة في جاكرتا، بتحقيق فوزين في افتتاح المنافسات ظهر اليوم.

وتمكن فريق هيئة الطرق والمواصلات بدبي من الفوز على نظيره «إيه بي جي» الياباني، 2 - صفر، ضمن المجموعة الثانية، بينما تغلب فريق بيرنجريف يونايتد بخماسية نظيفة على فريق «عبدول» الباكستاني في المجموعة الثالثة.

وتقام النسخة الأولى حالياً في جاكرتا بإندونيسيا حتى 23 نوفمبر الجاري، بمشاركة 12 فريقاً ضمن 3 مجموعات، إذ يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل الثوالث إلى الدور القادم.

ويواصل الفريقان مبارياتهما غدا، بأمل الفوز لحسم التأهل مبكراً، حيث يلتقي فريق هيئة الطرق والمواصلات بدبي مع فريق سيتارجان الإيراني، ويواجه فريق بيرنجريف يونايتد نظيره باريبار يونايتد الإندونيسي.

وأقيمت فعاليات متنوعة من اللجنة المنظمة في افتتاح البطولة اليوم، وتضمنت طابور عرض الفرق المشاركة، بالإضافة إلى ألعاب نارية، وفقرات تراثية، وكلمات ترحيبية.

وأكد سرمد الزدجالي، المدير التنفيذي للجنة كرة القدم المصغرة، أن الفوزين في المباراة الافتتاحية لممثلي دولة الإمارات دافع قوي في الجولة الثانية غدا، ويؤكد التطور النوعي للعبة، ويحفز على انتشارها، واستقطاب العديد من الأندية خلال الفترة القادمة، لاسيما بعد انطلاق الفعاليات التنافسية في الإمارات ببطولتي الكأس والدوري.