الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

فوزان لممثلي الإمارات في بطولة أندية آسيا لكرة القدم المصغرة

فوزان لممثلي الإمارات في بطولة أندية آسيا لكرة القدم المصغرة
17 نوفمبر 2025 22:04


جاكرتا (وام)
افتتح فريقا هيئة الطرق والمواصلات بدبي، وبيرنجريف يونايتد، ممثلا دولة الإمارات، مشاركتهما في بطولة الأندية الآسيوية لكرة القدم المصغرة المقامة في جاكرتا، بتحقيق فوزين في افتتاح المنافسات ظهر اليوم.
وتمكن فريق هيئة الطرق والمواصلات بدبي من الفوز على نظيره «إيه بي جي» الياباني، 2 - صفر، ضمن المجموعة الثانية، بينما تغلب فريق بيرنجريف يونايتد بخماسية نظيفة على فريق «عبدول» الباكستاني في المجموعة الثالثة.
وتقام النسخة الأولى حالياً في جاكرتا بإندونيسيا حتى 23 نوفمبر الجاري، بمشاركة 12 فريقاً ضمن 3 مجموعات، إذ يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل الثوالث إلى الدور القادم.
ويواصل الفريقان مبارياتهما غدا، بأمل الفوز لحسم التأهل مبكراً، حيث يلتقي فريق هيئة الطرق والمواصلات بدبي مع فريق سيتارجان الإيراني، ويواجه فريق بيرنجريف يونايتد نظيره باريبار يونايتد الإندونيسي.
وأقيمت فعاليات متنوعة من اللجنة المنظمة في افتتاح البطولة اليوم، وتضمنت طابور عرض الفرق المشاركة، بالإضافة إلى ألعاب نارية، وفقرات تراثية، وكلمات ترحيبية.
وأكد سرمد الزدجالي، المدير التنفيذي للجنة كرة القدم المصغرة، أن الفوزين في المباراة الافتتاحية لممثلي دولة الإمارات دافع قوي في الجولة الثانية غدا، ويؤكد التطور النوعي للعبة، ويحفز على انتشارها، واستقطاب العديد من الأندية خلال الفترة القادمة، لاسيما بعد انطلاق الفعاليات التنافسية في الإمارات ببطولتي الكأس والدوري.

أخبار ذات صلة
وفاة لاعب أوكرانيا بأزمة قلبية
«الفيفا» يحارب الإساءة عبر الإنترنت
كرة القدم
بطولة كرة القدم
أندية آسيا
آخر الأخبار
طارق المنهالي مستشار الجيوموسيقية في «السيمفونيات التراثية»
الترفيه
طارق المنهالي مستشار الجيوموسيقية في «السيمفونيات التراثية»
اليوم 13:10
حكام الإمارات يهنئون ملك المغرب بذكرى استقلال بلاده
علوم الدار
حكام الإمارات يهنئون ملك المغرب بذكرى استقلال بلاده
اليوم 13:07
مهرجان ياس الشتوي يعود بأنشطة احتفالية
الترفيه
مهرجان ياس الشتوي يعود بأنشطة احتفالية
اليوم 13:05
«أنمينيا أبوظبي» يعود بتجارب ثقافية وترفيهية ملهِمة
الترفيه
«أنمينيا أبوظبي» يعود بتجارب ثقافية وترفيهية ملهِمة
اليوم 12:58
شباب الأهلي يفوز على كاظمة الكويتي في سوبر غرب آسيا للسلة
الرياضة
شباب الأهلي يفوز على كاظمة الكويتي في سوبر غرب آسيا للسلة
اليوم 12:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©