بياستري يحصل على جائزة «دون» لتألقه في «الفورمولا-1»



ملبورن (د ب أ)



حصل أوسكار بياستري، على جائزة «دون» من قاعة مشاهير الرياضة الأسترالية بفضل تألقه في بطولة العالم لسباقات السيارات «الفورمولا-1»، هذا الموسم.

ورغم فقدان بياستري صدارة بطولة السائقين لصالح زميله في فريق مكلارين، لاندو نوريس، إلا أن السائق الأسترالي البالغ من العمر 24 عاماً حقق الفوز في سبع جولات هذا العام خلال موسمه الثالث في بطولة العالم للفورمولا-1.

كما فازت أسطورة ركوب الأمواج، لاين بيتشلي، بجائزة «دون» في الحفل السنوي الذي أقيم في ملبورن. وتم تكريم بطلة العالم سبع مرات لبصمتها البارزة وتجاوزها العديد من العقبات في رياضة ركوب الأمواج. وذكرت وكالة الأنباء الأسترالية أن الجائزة تحمل اسم «دون» تيمنا بالسير دونالد برادمان، النجم الرياضي الأسترالي.

وأضافت أن هذه الجائزة انضمت لقائمة جوائز قاعة المشاهير قبل أربع سنوات، تكريماً للراعية الجديدة، دون فريزر، وتخصص للأفراد أو الفرق التي أظهرت شجاعة رياضية. وفاز بياستري، سائق مكلارين، بسبعة من أول 15 جولة في بطولة الفورمولا-1 هذا العام ليبلغ إجمالي انتصاراته في البطولة 9 انتصارات، علماً بأنه كان يعتلي قمة ترتيب بطولة السائقين حتى أواخر أغسطس الماضي.