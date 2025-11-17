الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

أرنولد: اللعب أمام 65 ألف مشجعاً يمنح العراق أسبقية!

أرنولد: اللعب أمام 65 ألف مشجعاً يمنح العراق أسبقية!
17 نوفمبر 2025 22:12

 
معتصم عبدالله (أبوظبي) 

أكد الأسترالي جراهام أرنولد، مدرب منتخب العراق، أن اللعب على أرض البصرة، وأمام حشد جماهيري قد يصل إلى 65 ألف متفرج، يمنح «أسود الرافدين» أفضلية مهمة قبل مواجهة الإمارات، مساء الثلاثاء، في إياب الملحق النهائي للتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.
وقال أرنولد: «اللعب بين جماهيرك يمنحك أسبقية كبيرة، نحتاج أن تكون جماهيرنا اللاعب رقم 12، هذا الضغط يُصعّب المهمة على المنتخب الإماراتي، خصوصاً أن حضور مباراة الذهاب كان يعادل نصف الحضور المتوقع غداً، وأعتقد أن هذه الأجواء ستكون جديدة على بعض لاعبي الإمارات».
وأضاف مدرب العراق: «اللاعبون قدّموا أداءً جيداً في مباراة الذهاب، وتوقعنا ضغطاً إماراتياً أكبر في الشوط الثاني، دافعنا بصورة جيدة، لكننا نحتاج المحافظة على هذا المستوى طوال 90 دقيقة في مواجهة الغد». 
وكشف أرنولد عن وجود 4 أو 5 لاعبين تعرضوا لإصابات متفاوتة، لكنه أكد ثقته التامة في المجموعة، وقال: «لا أركز فقط على الجوانب التكتيكية، بل نعطي أهمية كبيرة للجاهزية الذهنية، وأقول للاعبين أحياناً إن منتخب العراق هو عائلتهم الحالية، ويجب أن يكون التركيز كاملاً على المباراة».
وعن احتمال اللجوء إلى ركلات الترجيح، قال المدرب الذي قاد أستراليا إلى مونديال 2022 بعد التفوق على بيرو بركلات الجزاء:  «سواء حُسمت المباراة في الوقت الأصلي أو الإضافي أو بركلات الترجيح، تبقى النتيجة واحدة هي الفوز والتأهل».
وأضاف: «أعرف تماماً ما يعنيه التأهل لكأس العالم، مشاركة أستراليا الأولى في 2006 غيّرت كرة القدم في بلادي، وحلمي الآن قيادة شباب العراق للوصول إلى المونديال».
من جانبه، قال أيمن حسين، مهاجم منتخب العراق: «اللعب أمام جمهورنا حافز كبير، علينا أن نكون في أعلى درجات الجاهزية، ولا يهم من يسجل الأهداف، لدينا 23 أو 24 لاعباً، والجميع يتطلع لخوض المباراة، ننتظر دعم جمهورنا، اللاعب رقم 12».

تصفيات كأس العالم
الإمارات
العراق
جراهام أرنولد
