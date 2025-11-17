الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

برشلونة يعود إلى «كامب نو» بعد غياب عامين

برشلونة يعود إلى «كامب نو» بعد غياب عامين
17 نوفمبر 2025 22:25

 
برشلونة (رويترز)

أخبار ذات صلة
دعاوى متبادلة بمئات الملايين بين مبابي وسان جيرمان!
سانتياجو برنابيو يستضيف أول مباراة في دوري كرة القدم الأميركية بإسبانيا


سيعود برشلونة إلى خوض المباريات الرسمية على ملعبه الشهير كامب نو يوم السبت، للمرة الأولى، منذ عامين ونصف، عندما يستضيف أتلتيك بلباو في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.
وسيكون اليوم مليئاً بالمشاعر، حيث يعيد النادي افتتاح ملعبه الذي جدده جزئياً، مع سعة مؤقتة أقل من المعتاد، ضمن مشروعه الطموح لتطوير الاستاد.
وقال برشلونة في بيان «المباراة المقررة ضمن الجولة 13 من الدوري أمام بلباو، يوم السبت 22 نوفمبر في الساعة 16:15 (بالتوقيت المحلي)، ستقام أخيراً على ملعب سبوتيفاي كامب نو».
وأوضح النادي أن السعة المسموح بها حالياً تبلغ 45401 متفرج، أي أقل بكثير من السعة النهائية المستهدفة البالغة 105,000 مقعد بعد اكتمال أعمال التجديد.
وأضاف البيان «يحتفل برشلونة بعودته للمنافسة على ملعبه، ومواصلة التقدم في مشروع التحول الشامل للكامب نو الجديد».
وكان آخر لقاء رسمي لبرشلونة على كامب نو في 28 مايو 2023 أمام مايوركا، قبل إغلاق الملعب لأعمال التجديد الكبرى.
ومنذ ذلك الحين، خاض الفريق مبارياته على ملعب مونتجويك الأولمبي، الذي لديه نفس السعة المؤقتة حاليا للكامب نو.
وأشار النادي إلى أنه يتواصل مع الاتحاد الأوروبي للعبة (اليويفا) من أجل إقامة مباراة دوري أبطال أوروبا المقبلة أمام أينتراخت فرانكفورت على الكامب نو بعد تجديده، لكن التأكيد الرسمي لم يصدر بعد.
ورغم أن التجديدات تعني أن الجماهير لن تشهد الملعب بكامل طاقته بعد، فإن الترتيبات المؤقتة تمنح المشجعين الفرصة للعودة إلى ملعبهم المحبب.

 

الدوري الإسباني
الليجا
برشلونة
أتلتيك بلباو
كامب نو
آخر الأخبار
طارق المنهالي مستشار الجيوموسيقية في «السيمفونيات التراثية»
الترفيه
طارق المنهالي مستشار الجيوموسيقية في «السيمفونيات التراثية»
اليوم 13:10
حكام الإمارات يهنئون ملك المغرب بذكرى استقلال بلاده
علوم الدار
حكام الإمارات يهنئون ملك المغرب بذكرى استقلال بلاده
اليوم 13:07
مهرجان ياس الشتوي يعود بأنشطة احتفالية
الترفيه
مهرجان ياس الشتوي يعود بأنشطة احتفالية
اليوم 13:05
«أنمينيا أبوظبي» يعود بتجارب ثقافية وترفيهية ملهِمة
الترفيه
«أنمينيا أبوظبي» يعود بتجارب ثقافية وترفيهية ملهِمة
اليوم 12:58
شباب الأهلي يفوز على كاظمة الكويتي في سوبر غرب آسيا للسلة
الرياضة
شباب الأهلي يفوز على كاظمة الكويتي في سوبر غرب آسيا للسلة
اليوم 12:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©