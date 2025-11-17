ألفونسو ديفيز يعود إلى بايرن ميونيخ بعد غياب 8 أشهر

ميونيخ (أ ف ب)



عاود الظهير الدولي الكندي ألفونسو ديفيز تمارينه، وإن كان جزئياً مع فريقه بايرن ميونيخ، بطل ومتصدر الدوري الألماني لكرة القدم، وذلك بعد ثمانية أشهر على الإصابة الخطيرة التي تعرض لها في ركبته اليمنى مع منتخب بلاده، وفق ما أعلن العملاق البافاري.

وقال بايرن على مواقع التواصل الاجتماعي إن ديفيز «خطا الخطوة التالية» و«شارك في جزء من تدريبات الفريق»، مرفقاً المنشور بمقطع فيديو للاعب الكندي البالغ 25 عاماً، وهو مبتسم قبل نزوله إلى أرض الملعب.

وكان المدرب البلجيكي لبايرن فنسان كومباني في استقبال ديفيس بصحبة اللاعبين الذين بقوا في بافاريا خلال النافذة الدولية الحالية.

واستأنف ديفيز الركض في أوائل أغسطس، ثم تدرب مع الكرة في أوائل سبتمبر، في إطار عملية التعافي من تمزق في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى تعرض له أواخر مارس خلال نصف نهائي دوري أمم كونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي).

وقال كومباني الشهر الماضي إن «الطاقم الطبي وألفونسو ديفيز يقومان بعمل رائع معاً في الوقت الحالي، كنت أتمنى في البداية أن يعود في أوائل يناير، لكن الوضع الحالي قد يسمح له بالعودة قبل ذلك بقليل. إذا تمكن من خوض بعض المباريات في ديسمبر، فسيكون ذلك إنجازا مذهلاً من الجميع».

ومن الآن وحتى العطلة الشتوية التقليدية، يخوض بايرن ثماني مباريات: خمس في الدوري، اثنتان في دوري أبطال أوروبا (إحداهما خارج أرضه ضد أرسنال الإنجليزي في قمة الجولة الخامسة في 26 نوفمبر)، ومباراة في ثمن نهائي مسابقة الكأس المحلية.

وبعد مرور عشر مراحل على انطلاق الدوري، يتصدر بايرن الترتيب بفارق 6 نقاط عن لايبزج، على غرار مسابقة دوري الأبطال حيث فاز بجميع مبارياته الأربع حتى الآن ليتشارك المركز الأول مع خصمه المقبل أرسنال وإنتر الإيطالي.