الرياضة

مصر تحصد المركز الثالث في «دولية العين»

مصر تحصد المركز الثالث في «دولية العين»
17 نوفمبر 2025 22:39

مراد المصري (أبوظبي)

يلتقي منتخبا أوزبكستان وإيران، الثلاثاء على استاد هزاع بن زايد، في المباراة النهائية لبطولة كأس العين الدولية لكرة القدم، حيث ينشد المنتخبان الآسيويان الفوز بلقب «معنوي» خلال فترة التوقف الدولية الحالية.
ويتطلع أوزبكستان للاستفادة من المعنويات المرتفعة، بعد تفوقه على مصر 2-0، في نصف النهائي، ويطمح بقيادة المدرب الإيطالي فابيو كانافارو إلى مواصلة نتائجه الإيجابية والإعلان عن نفسه بقوة قبل خوضه نهائيات كأس العالم المقبلة.
من جانبه يخوض منتخب إيران اللقاء معتمداً على الصلابة الدفاعية، وهو الذي تعادل سلباً مع الرأس الأخضر، قبل التفوق بركلات الترجيح.
على صعيد آخر، شهد لقاء تحديد المركز الثالث، فوز منتخب مصر على الرأس الأخضر 2-0 بركلات الترجيح، بعد التعادل 1-1 في الوقت الأصلي.
وسجل لـ «الفراعنة» عمر مرموش في الدقيقة 57، وسجل للرأس الأخضر، جاري رودريجيز من ضربة جزاء في الدقيقة 4.

