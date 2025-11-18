ألمانيا وهولندا إلى المونديال بالفوز على سلوفاكيا وليتوانيا

برلين، أمستردام (د ب أ)

أكد منتخب ألمانيا تأهله لكأس العالم 2026 لكرة القدم التي ستقام في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك بعد فوز كاسح على سلوفاكيا بنتيجة 6 / صفر، في ختام منافسات المجموعة الأولى.

كما تأهل المنتخب الهولندي إلى النهائيات كذلك بعد فوزه الكبير على ضيفه المنتخب الليتواني /4صفر، ضمن منافسات الجولة الأخيرة بالمجموعة السابعة بتصفيات أوروبا.

وأنهى المنتخب الألماني الشوط الأول متفوقاً بأربعة أهداف، سجلها نيك فولتيماده وسيرج جنابري وليروي ساني "ثنائية"، وفي الشوط الثاني، أضاف البديلان، بوت باكو وأسان أويدراجو الهدفين الخامس والسادس.

وحقق الألمان الفوز الخامس على التوالي، ليرفعوا رصيدهم إلى 15 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد سلوفاكيا عند 12 نقطة، لينتقل للمنافسة في ملحق التصفيات الأوروبية الذي سيقام في مارس المقبل.

وتأهلت ألمانيا لكأس العالم للمرة 21 في تاريخها، علماً بأنها لم تغب سوى عن نسختين فقط، الأولى في أوروجواي 1930 والرابعة في البرازيل 1950.

في المقابل حققت اللقب 4 مرات في أعوام 1954 و1974 و1990 و2014، والفضية 4 مرات بخسارة النهائي في أعوام 1966 و1982 و1986 و2002، والبرونزية أربع مرات في أعوام 1934 و1970 و2006 و2010.

وبلغ المنتخب الهولندي النهائيات للمرة 12 في تاريخه، وذلك بعد أن وصل للنهائيات أعوام 1934 و1938 و1974 و1978 و1990 و1994و1998 و2006،و2010و2014و2022.

ورفع المنتخب الهولندي رصيده إلى 20 نقطة في المركز الأول، فيما تجمد رصيد منتخب ليتوانيا عند ثلاث نقاط في المركز الخامس والأخير. وتقدم المنتخب الهولندي عن طريق تياني رايندرز، قبل أن يضيف زميله كودي جاكبو الهدف الثاني من ضربة جزاء. وبعد ذلك سجل تشافي سيمونز الهدف الثالث، واختتم دونيل مالين رباعية هولندا.