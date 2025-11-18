دبا وكلباء جاهزان للدوري بـ«الودية المفيدة»

فيصل النقبي (الفجيرة)

تعادل فريقا دبا وكلباء بنتيجة 1-1 في مواجهة ودية قوية، جاءت ضمن تحضيرات الفريقين لاستئناف منافسات دوري أدنوك للمحترفين، حيث اتسمت التجربة بالندية والانضباط التكتيكي من الجانبين.

وشهد اللقاء مشاركة واسعة من اللاعبين بهدف منح الجهازين الفنيين فرصة للوقوف على الجاهزية البدنية والفنية، والتأكد من جاهزية العناصر الأساسية والبديلة قبل عودة المباريات الرسمية.

ويستعد دبا لخوض مواجهة مهمة أمام الوحدة في الجولة المقبلة من دوري أدنوك، بينما يتأهب كلباء لملاقاة البطائح، وهو ما جعل اللقاء يشكل اختباراً مفيداً لخطط المدربين، وتقييم حالة الفرق خلال فترة التوقف.

وأبدى مدربا دبا وكلباء ارتياحهما من المستوى العام، مؤكدين أن التجربة جاءت مثمرة، وأسهمت في تعزيز جاهزية اللاعبين قبل استئناف الدوري، خصوصاً مع الدخول في واحدة من أهم المراحل بالدوري، والتي تتميز بإمكانية جمع النقاط قبل الدخول في مراحل الصراع الأخيرة، لحسم اللقب أو تحديد الهابطين.