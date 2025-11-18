أميركا تمنح حاملي تذاكر المونديال أولوية في مواعيد التأشيرات

واشنطن (د ب أ)

قالت السلطات الأميركية يوم أمس الاثنين إن الجماهير الحاصلة على تذاكر مونديال 2026، ستحصل على أولوية في تحديد مواعيد مقابلات التأشيرات الأميركية. وكشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب عما يعرف بـ "تصريح فيفا" في البيت الأبيض بعد اجتماع فريق عمل كأس العالم.

وقال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، واقفاً إلى جانب ترامب في البيت الأبيض: "إذا كان لديك تذكرة لكأس العالم، يمكنك الحصول على أولوية الحصول على موعد من أجل الحصول على التأشيرة".

وحث وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو المشجعين على التقديم مبكراً، قائلاً: "نصيحتنا للجميع هي: إذا كان لديك تذكرة لأي مباراة ولم تتقدم بعد، عليك أن تفعل ذلك في أسرع وقت ممكن. لا تنتظر حتى اللحظة الأخيرة." وأضاف روبيو: "تذكرتك ليست تأشيرة. لا تضمن دخول الولايات المتحدة. ما تضمنه هو موعداً سريعاً فقط."