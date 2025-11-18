«أبوظبي جراند سلام» ترحب بانعقاد اجتماع الاتحاد الدولي للجودو

أبوظبي (الاتحاد)

رحب محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد الإمارات للجودو، سفير الصداقة والسلام والإنسانية بالاتحاد الدولي للجودو رئيس اللجنة العليا المنظمة لبطولة أبوظبي جراند سلام، التي يستضيفها الاتحاد برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، باستضافة اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الدولي للجودو في الأول من ديسمبر المقبل، عقب انتهاء فعاليات البطولة التي تقام، خلال الفترة من 27 إلى 30 نوفمبر الحالي. ويجري خلال الاجتماع اعتماد روزنامة الموسم الجديد، واعتماد القوانين الجديدة حتى نهاية دورة المجلس.

وأضاف بن ثعلوب، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الاتحاد الدولي للجودو ماريوس فايزر، أن الإمارات ترحب برئيس الاتحاد، وأعضاء الاتحاد كافة، لحضور فعاليات بطولة أبوظبي المقبلة.

وأكد أن الترتيبات الفنية والتنظيمية كافة قد اكتملت لانطلاقة البطولة، واستقبال ضيوف أبوظبي في بلدهم الثاني، وذلك قبل بدء مراسم قرعة البطولة التي تحدد لها ظهر يوم 27 نوفمبر الحالي بفندق نوفتيل البستان في أبوظبي.

وجدد رئيس الاتحاد الدولي للجودو، خلال حديثه، شكره للإمارات، قيادة وحكومة وشعباً على حسن الحفاوة والترحيب المستمر، مؤكداً أن اللعبة على موعد مع بطولة متميزة في نهائيات الموسم الرياضي الحالي للجودو، وذلك ضمن مشوار التأهل لدورة لوس أنجلوس الأولمبية القادمة التي تعد أبرز الأحداث الرياضية بعد كأس العالم، والكثير من البطولات الكبرى التي يتضمنها جدول منافسات الاتحاد الدولي في الموسم المقبل.

وتوقع فايزر أن تشهد بطولة أبوظبي المقبلة التي تقدم لها حتى الآن بمشاركة 60 دولة منافسة قوية بين المنتخبات المشاركة، بهدف حصد المزيد من نقاط التأهل لأولمبياد لوس أنجلوس 2028، وقال: في تقديري، وهو رأي الأعضاء كافة إن أبوظبي الوجهة المثالية لاستضافة واحدة من أهم البطولات الأربع الكبرى لموسم 2025 - 2026.

واختتم فايزر حديثه: «نحن على موعد مع بطولة أبوظبي جراند سلام 2025، التي تحتضنها مدينة عصرية درجت على توفير متطلبات النجاح والتميز كافة، والتي تحظى بطموحات المستقبل، وبالهندسة المعمارية الحديثة، والاحترام العميق لتاريخ المنطقة وثقافاتها، متمنياً لأسرة الجودو المشاركين في البطولة المقبلة قضاء أوقات جيدة في إمارات السلام والتسامح».