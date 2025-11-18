اتحاد بناء الأجسام يرعى شراكة استراتيجية

دبي (الاتحاد)

وقّعت اللجنة المنظمة لبطولتي دبي «مصل شو» و«بينوس كلاسيك» اتفاقاً للتعاون المشترك، خلال تنظيمهما للفعاليات الرياضية في الموسم المقبل، في شراكة استراتيجية تهدف لتطوير البطولات التي تقام في الدولة سنوياً، وذلك في مقر اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية في دبي، بحضور ورعاية الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد.

وينص الاتفاق على أن يتم تنظيم بطولة بينوس كلاسيك في نسختها الرابعة، تزامناً مع إقامة مهرجان دبي العالمي لبناء الأجسام الذي تنظمه شركة مصل شو سنوياً، على أن تقام النسخة المشتركة المقبلة في 30 أكتوبر 2026.

وشهد توقيع العقد محمد عبد الرحيم المري، الأمين العام للاتحاد، وأحمد جوهر، عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنتي المنتخبات والمسابقات، وفرانسيسكو، مالك شركة مصل شو، وأنيس بينوس، مالك مجمع بينوس الرياضي في دبي.

ووصف الشيخ عبدالله الشرقي الاتفاقية بأنها خطوة ناجحة نحو تعزيز النقلة النوعية لبناء الأجسام الإماراتية على مستوى العالم، وبما يسهم بإيجاد نسخة مميزة تجمع بين الجودة والكفاءة الفنية، وتستقطب أفضل اللاعبين على مستوى العالم، وأن يظهر معرض اللياقة البدنية الذي يتزامن مع بطولة بينوس كلاسيك، أفضل معرض عالمي للياقة البدنية.