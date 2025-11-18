الأربعاء 19 نوفمبر 2025 أبوظبي الإمارات
ناجلسمان فخور بفوز بـ«المانشافت»

ناجلسمان فخور بفوز بـ«المانشافت»
18 نوفمبر 2025 12:00

لايبزج (د ب أ)
أعرب يوليان ناجلسمان، المدير الفني لمنتخب ألمانيا لكرة القدم، عن فخره بعد تأهل فريقه لنهائيات كأس العالم 2026.
واختتم المنتخب الألماني مشواره في المجموعة الأولى بالتصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال المقبل، المقرر إقامته في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، بانتصار ساحق 6/ صفر على ضيفه منتخب سلوفاكيا، بالجولة السادسة (الأخيرة) للمجموعة.
ورفع منتخب ألمانيا، الذي حقق فوزه الخامس على التوالي، رصيده إلى 15 نقطة، في صدارة ترتيب المجموعة، بفارق 3 نقاط أمام أقرب ملاحقيه المنتخب السلوفاكي.
وأنهى المنتخب الألماني الشوط الأول متفوقاً بأربعة أهداف، سجلها نيك فولتيماده وسيرج نابري وليروي ساني «ثنائية»، وفي الشوط الثاني، أضاف البديلان، بوت باكو وأسان أويدراجو الهدفين الخامس والسادس.
وكان الضغط على ناجلسمان ومنتخب ألمانيا كبيراً قبل المواجهة الحاسمة ضد سلوفاكيا، حيث كان التأهل المباشر للمونديال، الصيف المقبل، على المحك، وكان الفريق يسعى لإسكات المنتقدين بعد أداء غير مقنع خلال التصفيات.
وصرح ناجلسمان لمحطة (زد دي إف)، عقب المباراة التي أقيمت بمدينة لايبزج الألمانية قائلاً: «قدم جميع اللاعبين أداءً رائعاً». أضاف المدرب الألماني الشاب «سجلنا ظهوراً مقنعاً وقدمنا مستوى رائعاً. قدم الجميع أفضل ما عنده. لا أستطيع الشكوى». أوضح ناجلسمان: «أنا فخور بالفريق. لقد كافحوا بعد البداية السيئة بالهزيمة المباغتة أمام سلوفاكيا في الجولة الافتتاحية للمجموعة. بذلوا جهداً كبيراً، وأظهروا روحاً جماعية رائعة». وعاد جوشوا كيميتش، قائد المنتخب الألماني، لصفوف الفريق بعد فترة إصابة عانى منها مؤخراً، وظهر بصورة جيدة للغاية على الجانب الأيمن، حيث أرسل تمريرة حاسمة في الشوط الأول لزميله فولتيماده. أكد ناجلسمان: «إنه (كيميتش) عنصر أساسي لا غنى عنه بالنسبة لنا. لديه خبرة كبيرة في هذا المستوى، وخاض العديد من المباريات المماثلة. إنه أحد أفضل ممرري الكرات العرضية في أوروبا، ورأينا ذلك في الهدف الأول، الذي كان بالغ الأهمية للفريق». وواصل ناجلسمان حديثه عن كيميتش، حيث قال: «لقد عمل بجد، وقدم أداءً جيداً، كغيره. ما زال يعاني بعض الألم، لكنه دائماً يبذل قصارى جهده من أجل المنتخب وناديه. ولهذا السبب هو قائدنا». وأنهى منتخب ألمانيا ظهوره الباهت في الأشهر الأخيرة، بعد هذا الانتصار الكاسح، ورد على منتقديه بأسلوب رائع، فيما أبدى قلب الدفاع العائد نيكو شلوتربيك رأيه في الفوز قائلاً: «عندما نلعب كما لعبنا اليوم، يكون لدينا فريق جيد للغاية».
وتأهل منتخب ألمانيا لكأس العالم للمرة ال21 في تاريخه، علما بأنه لم يغب عن المونديال سوى في نسختين فقط، الأولى في النسخة الافتتاحية بأوروجواي عام 1930 والرابعة في البرازيل عام.1950 في المقابل حقق المنتخب الألماني اللقب 4 مرات أعوام 1954 و1974 و1990 و2014، ونال الوصافة 4 مرات بخسارة النهائي في أعوام 1966 و1982 و1986 و2002، فيما حل بالمركز الثالث أربع مرات أعوام 1934 و1970 و2006 و.2010 ويسعى المنتخب الألماني خلال مشاركته بالمونديال المقبل لمحو ظهوره الهزيل في نسختي المسابقة الأخيرتين عامي 2018 و2022 بروسيا وقطر على الترتيب، حينما ودعهما مبكراً من مرحلة المجموعات في مفاجأة من العيار الثقيل.

كأس العالم
جوليان ناجلسمان
منتخب ألمانيا
